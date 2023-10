Beim Flecht­kurs der Umwelt­sta­ti­on Weis­main mit Stef­fi Schrei­ber am Sams­tag, den 21. Okto­ber 2023 flech­ten wir einen Wei­den­korb mit Holz­bo­den. Der Korb wird in zwei­er­lei Mate­ria­li­en gefloch­ten (Wei­de und Bin­se), sodass ein zwei­far­bi­ger Ver­lauf ent­steht. Der vier­stün­di­ge Kurs für Erwach­se­ne beginnt um 10 Uhr in der Umwelt­sta­ti­on Weis­main. Die Gebühr beträgt 12 € zzgl. 10 € Mate­ri­al­ko­sten. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter Tel. 09571/189034 oder per Mail umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.