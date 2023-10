Bay­reuth – BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth lädt zum Tag der offe­nen Tür im BRK-Alt­stadt­park am 15.10.2023 ein. Besu­che­rin­nen und Besu­cher steht die moder­ne Pfle­ge­ein­rich­tung von 11 bis 17 Uhr offen.

Am Sonn­tag, den 15. Okto­ber 2023, heißt der BRK-Alt­stadt­park alle inter­es­sier­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher von 11:00 bis 17:00 Uhr herz­lich will­kom­men, die BRK-Senio­ren­ein­rich­tung Bay­reu­ther Eichel­weg zu erkun­den. Seit einem gan­zen Jahr­zehnt bie­tet der BRK-Alt­stadt­park Sta­bi­li­tät, Für­sor­ge und Gemein­schaft und ein Zuhau­se für Senio­rin­nen und Senio­ren. Die im Bay­reu­ther Stad­tei­le gele­ge­ne Senio­ren­ein­rich­tung mit 54 Pfle­ge­plät­zen zeich­net sich nicht nur durch ein fort­schritt­li­ches Pfle­ge­kon­zept, dass sich an den indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­sen der zu Pfle­gen­den ori­en­tiert aus, son­dern nimmt durch sei­ne Teil­nah­me an bay­ern­wei­ten Pilot­pro­jek­ten auch eine Vor­rei­ter­rol­le ein, um die Arbeit in der Pfle­ge effek­ti­ver und attrak­ti­ver für die Mit­ar­bei­ten­den zu gestalten.

Anläss­lich sei­nes 10-jäh­ri­gen Bestehens öff­net die moder­ne Senio­ren­ein­rich­tung des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth sei­ne Türen und bie­tet Ein­blicke für alle Interessierten.