Psy­chi­sche Gesund­heit im Alter – Vor­trä­ge in ganz Oberfranken

Erfreu­li­cher­wei­se wer­den die Men­schen heu­te so alt wie nie zuvor. Doch mit zuneh­men­dem Alter sieht man sich auch mit kör­per­li­chen Ein­schrän­kun­gen oder per­sön­li­chen Ver­lu­sten kon­fron­tiert. Dar­un­ter kann die See­le lei­den. Ab dem Welt­tag der see­li­schen Gesund­heit am 10. Okto­ber bie­tet die Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter für den Bezirk Ober­fran­ken zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen rund um die psy­chi­sche Gesund­heit im Alter an.

„Die Vor­trä­ge der Koor­di­nie­rungs­stel­le wol­len jeden moti­vie­ren, sich Hil­fe zu suchen und vor allem Prä­ven­ti­ons- und Bera­tungs­an­ge­bo­te in der Nähe ken­nen­zu­ler­nen“, lädt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm ein. Die Vor­trä­ge beschäf­ti­gen sich unter ande­rem mit The­men wie Ein­sam­keit im Alter, Depres­sio­nen und der Stär­kung der See­le im Alter.

Alle Ter­mi­ne rich­ten sich an Betrof­fe­ne und Ange­hö­ri­ge und an alle Inter­es­sier­ten. Sie sind kostenfrei.

Fol­gen­de Vor­trä­ge fin­den im Rah­men der Wochen der see­li­schen Gesund­heit in Ober­fran­ken statt:

Wie­sent­tal

Vor­trag „Depres­si­on im Alter“

Diens­tag, 17.10.2023

14:30 – 16:30 Uhr

Gemein­de­saal, Streit­ber­ger Berg 14, 91346 Wiesenttal

Vor­trag zum The­ma „Depres­si­on im Alter“, Krank­heits­bild, Ent­ste­hung und Behand­lung sowie zum hilf­rei­chen Umgang mit Betrof­fe­nen. Refe­ren­tin: Alex­an­dra Pape von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter – Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken (GeFa OFR). Anmel­dung bei der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Forch­heim, Tel.: 09191 / 61 56 071

Röden­tal

Vor­trag „Depres­si­on im Alter“

Mitt­woch, 18.10.2023

15:00 – 16:30 Uhr

Senio­ren­treff, Schle­si­er­stra­ße 20, 96472 Rödental

Vor­trag zum The­ma „Depres­si­on im Alter“, Krank­heits­bild, Ent­ste­hung und Behand­lung sowie zum hilf­rei­chen Umgang mit Betrof­fe­nen. Refe­ren­tin: Alex­an­dra Pape von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter – Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken (GeFa OFR). Anmel­dung bei der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Forch­heim, Tel.: 09563/549–589

HOF

Info­Abend „Pfle­ge­grad bei Depression?“

Don­ners­tag, 19.10.2023

18.30 – 20:00 Uhr

Pfle­ge­stütz­punkt Hofer Land, Ber­li­ner Platz 3, 95030 Hof

Ver­an­stal­tung zur Infor­ma­ti­on und zum Aus­tausch zu den Mög­lich­kei­ten eines Pfle­ge­grads bei psy­chi­schen Erkran­kun­gen an. Ziel­grup­pe sind Men­schen, die an einer Depres­si­on lei­den, oder ihre Ange­hö­ri­gen. Es wird zunächst auf die Facet­ten einer Depres­si­on hin­ge­wie­sen und dann aus­führ­lich erklärt, wel­che Schrit­te not­wen­dig sind, um einen Pfle­ge­grad bei psy­chi­scher Erkran­kung zu bekommen.

Bam­berg

Vor­trag „Ein­sam­keit im Alter?“

Frei­tag, 20.10.2023

14:30 – 15:15 Uhr

SpDi OASE Bam­berg, Hei­lig­gra­ben­stra­ße 16 R, 96052 Bamberg

Ein­sam­keit wird oft ver­wech­selt mit Allein­sein. Anders als Ein­sam­keit kann Allein­sein aber auch als wohl­tu­end emp­fun­den wer­den. Zum Pro­blem wird Ein­sam­keit dann, wenn sie nicht nur von kur­zer Dau­er ist, son­dern sich zu mani­fe­stie­ren beginnt: Wenn Men­schen sich zurück­zie­hen, ihr Selbst­ver­trau­en und das Ver­trau­en in ande­re ver­lie­ren, sowie die Fähig­keit, Kon­takt zu ande­ren auf­zu­neh­men. Men­schen, die über län­ge­re Zeit­räu­me ein­sam sind, haben ein erhöh­tes Risi­ko für psy­chi­sche und kör­per­li­che Erkran­kun­gen. Vor­trag und Mög­lich­keit zum Aus­tausch. Kei­ne Anmel­dung erforderlich.

Selb

Info-Abend „Gemein­sam statt Einsam?“

Diens­tag, 24.10.2023

18:00 – 19:30 Uhr

FAM-EJF Fami­li­en­zen­trum, Karl-Marx-Str. 8, 95100 Selb

Impuls-Vor­trag und Aus­tausch zum The­ma „Ein­sam­keit im Alter“. Im Vor­trag wird Grund­le­gen­des zum The­ma „Ein­sam­keit im Alter“, zu den Fol­gen chro­ni­scher Ein­sam­keit für die Gesund­heit sowie Stra­te­gien gegen Ein­sam­keit auf­ge­zeigt. Refe­ren­tin: Alex­an­dra Pape von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter – Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken (GeFa OFR)

Hof

Vor­trag „Die See­le für das Alter Stärken“

Mitt­woch, 25.10.2023

15:00 – 16:30 Uhr

Senio­ren­stift der Hos­pi­tal­stif­tung, Gabels­ber­ger Str. 81a, 95028 Hof

Vor­trag zum The­ma „Die See­le für das Alter stär­ken“: Zum The­ma Resi­li­enz wird dar­über infor­miert, wie die psy­chi­sche Wider­stands­kraft auch in höhe­rem Alter noch gestärkt wer­den kann, um für auf­tre­ten­de Ver­än­de­run­gen und Kri­sen gewapp­net zu sein. Refe­ren­tin: Alex­an­dra Pape von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter – Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken (GeFa OFR). Anmel­dung unter 09281–8151356.

Eber­mann­stadt

Vor­trag „Depres­si­on im Alter“

Don­ners­tag, 26.10.2023

16:30 – 19:00 Uhr

Dia­ko­nie­sta­ti­on Eber­mann­stadt, Bahn­hof­stra­ße 14, 91320 Ebermannstadt

Vor­trag zum The­ma „Depres­si­on im Alter“, Krank­heits­bild, Ent­ste­hung und Behand­lung sowie zum hilf­rei­chen Umgang mit Betrof­fe­nen. Refe­ren­tin: Alex­an­dra Pape von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter – Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken (GeFa OFR). Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Coburg

Vor­trag „Depres­si­on im Alter“

Diens­tag, 31.10.2023

16:30 – 18:30 Uhr

Land­rats­amt Coburg, Laute­rer Stra­ße 60, 96450 Coburg

Vor­trag zum The­ma „Depres­si­on im Alter“, Krank­heits­bild, Ent­ste­hung und Behand­lung sowie zum hilf­rei­chen Umgang mit Betrof­fe­nen. Refe­ren­tin: Alex­an­dra Pape von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter – Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken (GeFa OFR). Anmel­dung unter 09561/514‑2501.

