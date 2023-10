Am 12. Sep­tem­ber wur­de dem in Wun­sie­del bestens bekann­ten Lui­sen­burg-Schau­spie­ler Gün­ter Zieg­ler die „Medail­le für Ver­dien­ste um die Inne­re Sicher­heit“ – kurz Cou­ra­ge-Medail­le ver­lie­hen. Die Ehrung nah­men der Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann sowie Lan­des­po­li­zei­prä­si­dent Micha­el Schwald im Rah­men einer Fei­er­stun­de in Mün­chen vor.

„Wir ehren mit die­ser Aus­zeich­nung außer­ge­wöhn­li­che Men­schen, die sich in beson­de­rer Wei­se für die Sicher­heit und den Schutz unse­rer Gesell­schaft ein­ge­setzt haben“, beton­te Herr­mann. „Die Cou­ra­ge-Medail­le sym­bo­li­siert Mut, Ent­schlos­sen­heit und Engagement.“

Was war pas­siert? Am 14. Juni 2022 wur­de einem Bahn­mit­ar­bei­ter von einem 45-jäh­ri­gen Mann im Zug mit der Faust ins Gesicht geschla­gen. Zuvor hat­te er den Zug­be­glei­ter belei­digt und die­sem mit Gewalt gedroht. Gün­ter Zieg­ler nahm die­se kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung wahr und schritt cou­ra­giert ein, indem er den Täter von hin­ten an den Armen pack­te und so wei­te­re Angrif­fe ver­hin­der­te. Der Tat­ver­däch­ti­ge biss ihn dar­auf­hin in das lin­ke Ohr, wodurch Gün­ter Zieg­ler Ver­let­zun­gen an der Ohr­mu­schel erlitt. Zudem wur­de er vom Angrei­fer mas­siv belei­digt. Nach Ankunft des Zuges am Bahn­hof Schwan­dorf wur­de ein in Zivil­klei­dung rei­sen­der Bun­des­po­li­zei­be­am­ter auf die Situa­ti­on auf­merk­sam und lei­te­te erste straf­pro­zes­sua­le Maß­nah­men ein.

„Uns wun­dert es nicht, dass Gün­ter Zieg­ler für sei­ne Zivil­cou­ra­ge und sein Enga­ge­ment aus­ge­zeich­net wird, schließ­lich hat er als Künst­ler und Teil der Lui­sen­bur­ger Fami­lie jahr­zehn­te­lang auf und hin­ter der Büh­ne bewie­sen, dass er sich für die gute Sache und die Gemein­schaft ohne Rück­sicht auf Ver­lu­ste ein­set­zen kann. Gün­ter Zieg­ler, herz­li­chen Glück­wunsch zu die­ser ver­dien­ten Aus­zeich­nung von Dei­nen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen und dem gan­zen Theater!“