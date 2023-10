Am Diens­tag, 10. Okto­ber, um 18 Uhr läuft im Cine­plex Bay­reuth der Film „So wie wir“. Die Doku­men­ta­ti­on erzählt die Geschich­te des inte­gra­ti­ven Thea­ters Augen­blick. Regis­seur Tor­sten Rep­per und Thea­ter­lei­ter Ste­fan Merk wer­den nach der Vor­stel­lung im Film­ge­spräch inter­es­san­te Ein­blicke zum Film und zum Thea­ter geben. Der Film erhielt den 1. Preis auf dem Inter­na­tio­na­len Film­wo­chen­en­de im Würz­burg, Kate­go­rie Doku­men­ta­ti­on. „So wie wir“ ist Teil von ZAMM! Bay­reu­ther Theaterfestival.

Lot­te hasst Dis­har­mo­nie. Anna liebt es, in die Sau­na zu gehen. Lau­ra liebt den Applaus und Fabi. Die Schau­spie­len­den des inte­gra­ti­ven Thea­ters Augen­blick sind so unter­schied­lich wie ihre Geschichten.

Wor­um geht es?

Die Doku­men­ta­ti­on „So wie wir“ nimmt die Per­sön­lich­keit der Schau­spie­ler und Schau­spie­le­rin­nen in den Blick: Zusam­men ste­hen sie auf der Büh­ne in fan­ta­sie­vol­len Stücken, die Thea­ter­ma­cher Ste­fan Merk seit 1998 gemein­sam mit ihnen ent­wickelt – nah an ihren eige­nen Wün­schen, Stär­ken und Schwä­chen. Von den ersten Ideen und Impro­vi­sa­tio­nen über die Pro­ben bis zur gefei­er­ten Pre­miè­re erle­ben die Zuschau­er und Zuschaue­rin­nen der Doku Erfol­ge, Schwie­rig­kei­ten und Beson­der­hei­ten, die die­ses Ensem­ble aus­zeich­nen. Die zurück­ge­nom­me­ne Hal­tung des Films lässt dabei Raum für ver­schie­de­ne Per­spek­ti­ven. Doku­men­tar­fil­mer Tor­sten Rep­per besucht die Schau­spie­len­den auch zu Hau­se und gibt ihnen die Gele­gen­heit, sich selbst vor­zu­stel­len. In den Gesprä­chen fängt er lusti­ge, anrüh­ren­de und tief bewe­gen­de Momen­te ein.

Ver­gün­stig­te Tickets

Der Film wird im Rah­men der Film­ge­sprä­che des Evang. Bil­dungs­werks und des Bay­reu­ther Thea­ter­fe­sti­vals ZAMM! gezeigt. Die Tickets kön­nen des­halb für einen ver­gün­stig­ten Preis von 6 Euro erwor­ben wer­den. Kein Nach­weis erforderlich.

Tickets gibt es an der Abend­kas­se oder online unter:

https://​www​.cine​plex​.de/​f​i​l​m​/​s​o​-​w​i​e​-​w​i​r​/​3​9​6​2​6​0​/​b​a​y​r​e​u​th/

Mehr span­nen­de Stücke, Film und Musik von inklu­siv-inte­gra­ti­ven Grup­pen gibt es bei ZAMM!, dem Bay­reu­ther Thea­ter­fe­sti­val, vom 27. bis 29. Okto­ber 2023 in Bay­reuth. Das voll­stän­di­ge Pro­gramm ist online ver­füg­bar unter: www​.bay​reu​ther​-thea​ter​fe​sti​val​.de