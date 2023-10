Am Diens­tag, 10. Okto­ber 2023, fin­det um 16 Uhr im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz die öffent­li­che Sit­zung des Mobi­li­täts­se­na­tes statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem fol­gen­de Punk­te: der Sach­stand Ver­kehrs­mo­dell­be­rech­nun­gen Fried­rich­stra­ße, die Fort­füh­rung des Park­raum­be­wirt­schaf­tungs­kon­zep­tes sowie Sach­stands­be­rich­te zum Mit­Mach­Kli­ma und zum Umgang mit Trocken­pe­ri­oden im Som­mer. Am Mitt­woch, 11. Okto­ber 2023, beginnt die Sit­zung des Per­so­nal­se­na­tes um 16.30 Uhr im Spie­gel­saal der Har­mo­nie. The­ma der Sit­zung ist das Ergeb­nis der Mit­ar­bei­ten­den­be­fra­gung 2023.

Um 18 Uhr trifft sich der Stadt­rat dann zu einer öffent­li­chen Son­der­voll­sit­zung zum The­ma Bahn­aus­bau im Spie­gel­saal der Har­mo­nie. Dis­ku­tiert wird über die Wei­ter­füh­rung des Anhö­rungs­ver­fah­rens zur 3. Plan­än­de­rung für den Plan­fest­stel­lungs­ab­schnitt Bam­berg. Die­se Sit­zung kann live unter www​.stadt​.bam​berg​.de im Inter­net ver­folgt wer­den. Anmel­de­da­ten wer­den nicht benö­tigt. Der Ein­lass fin­det jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.