Die Erlan­gen Arca­den ver­wan­deln sich zu einem Ort vol­ler Krea­ti­vi­tät und Unter­hal­tung, in dem es viel zu euren Lieb­lings­fi­gu­ren zu ent­decken und zu erfah­ren gibt. Haupt­at­trak­ti­on ist die ein­zig­ar­ti­ge Aus­stel­lung rund um die Cha­rak­te­re Kika­nin­chen und Fidi, der Fle­der­maus aus dem KiKA-Baum­haus. Doch das ist noch nicht alles! In der Mal­stra­ße haben die Kin­der die Mög­lich­keit, ihre eige­nen Bil­der zu malen, die nach der Akti­on an das KiKA-Baum­haus gesen­det wer­den. Mit etwas Glück wer­den die­se Kunst­wer­ke von Sin­ga oder Juri per­sön­lich in der Sen­dung präsentiert.

Ein wei­te­res High­light sind die Besu­che von Kika­nin­chen und Fidi, die an zwei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen in den Erlan­gen Arca­den höchst­per­sön­lich anzu­tref­fen sind. Die Fans kön­nen sich zusätz­lich an der Foto­sta­ti­on ablich­ten las­sen und eine wun­der­ba­re Erin­ne­rung mit nach Hau­se nehmen.

Das Beste kommt zum Schluss! Am Sams­tag, den 21. Okto­ber 2023, fin­det das gro­ße Fina­le statt, bei dem der KiKA­NiN­CHEN-Mode­ra­tor Chri­sti­an und Kika­nin­chen die Besu­cher und Besu­che­rin­nen mit einer Mon­ster­par­ty über­ra­schen. Mit einer spek­ta­ku­lä­ren Büh­nen­show laden sie alle Kin­der zum Mit­tan­zen und Mit­sin­gen ein – Aben­teu­er und Spaß sind garantiert.

Sei bei die­sem unver­gess­li­chen Event in den Erlan­gen Arca­den dabei!

