Der KAB Orts­ver­ein Hal­lern­dorf-Paut­z­feld lädt zu einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ein: „Erben und Ver­er­ben“ lau­tet der Titel des Vor­trags, den Rechts­an­walt im Ruhe­stand Roland Pfi­ster am 25.10.2023 um 16:00 Uhr im Gemein­de­haus, Paut­z­fel­der Str. 24, 91352 Hal­lern­dorf gestal­tet.

Er geht dabei unter ande­rem auf die­se Fra­gen ein: Wer erbt? Wie sieht die gesetz­li­che Erb­fol­ge, wie die testa­men­ta­ri­sche aus? Wer erbt was? Was ist der Nach­lass? Wer erbt wie­viel? In wel­chem Umfang ist das Finanz­amt betei­ligt? Was ist der Pflichtteil?

Der Ein­tritt ist frei. Um Anmel­dung wird gebe­ten, tele­fo­nisch im KAB Büro Bam­berg unter 0951 / 91 6 91 16 oder online unter www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen.