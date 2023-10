Ein­la­dung zum Frau­en­ge­sund­heits­tag 2023 am 14. Oktober

Am Sams­tag, den 14. Okto­ber 2023, lädt die Frau­en­kli­nik und das Brust­zen­trum, unter der Lei­tung von Chef­ärz­tin Dr. Maria Diet­rich, zum „Frau­en­ge­sund­heits­tag“ in das Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge in Markt­red­witz ein. Von 10–14 Uhr bün­deln die Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten ihr Know-How an einem Tag und bie­ten den Besu­che­rin­nen und Besu­chern damit eine ein­zig­ar­ti­ge, aus­ge­wo­ge­ne Mischung an Infor­ma­tio­nen in Vor­trä­gen und Work­shops. Die Ver­an­stal­tung mit allen Vor­trä­gen ist kosten­frei. Recht­zei­ti­ge Anwe­sen­heit zu den ein­zel­nen Ange­bo­ten sichert einen Platz. Nach­fol­gend fin­den Sie das Pro­gramm. Par­al­lel gibt es eine Mes­se mit Gesund­heits­an­ge­bo­ten aus der Regi­on. Zusätz­lich bie­ten die Heb­am­men des Kli­ni­kums auch einen Aus­tausch für Fra­gen rund um die Geburt an.

Vor­trä­ge:

10:00 Uhr: Eröff­nung und Begrü­ßung durch Land­rat Peter Berek, CÄ Dr. med. Maria Die­te­rich und ltd. OÄ Dr. med. Nata­li­ja Deuerling.

10:10 Uhr: Von der Behand­lung zur Bewäl­ti­gung: Die bedeu­ten­de Rol­le der Krebs­nach­sor­ge – Dr. Nata­li­ja Deu­er­ling, ltd. Ober­ärz­tin im Brust­zen­trum des Kli­ni­kums Fichtelgebirge.

10:40 Uhr: Eigen­ver­ant­wor­tung und Selbst­be­stim­mung: Pati­en­ten­ver­fü­gung und ‑voll­macht als Aus­druck per­sön­li­cher Wün­sche – Paul Göths von der Betreu­ungs­stel­le des Land­rats­amts Wun­sie­del i. Fichtelgebirge.

11:10 Uhr: Effek­ti­ve Unter­stüt­zung im Haus­halt: Die Bedeu­tung der Haus­halts­hil­fe und aktu­el­le Pfle­ge­ver­si­che­rungs­lei­stun­gen – Micha­el Gräf, Pfle­ge­be­ra­ter der AOK.

11:40 Uhr: Krebs und Bewe­gung: Die posi­ti­ven Effek­te von Sport und Phy­sio­the­ra­pie auf den Hei­lungs­pro­zess – Kat­rin Lau­ber (Onko­lo­gi­sche Ambu­lanz) und Maxi Nach­bar (Phy­si­ka­li­sche The­ra­pie, Marktredwitz).

12:00 Uhr: Osteo­pa­thie bei Babys und Kin­dern – Georg Schö­ner, Heil­prak­ti­ker und Osteopath.

13:30 Uhr: Krebs­vor­beu­gung auf dem Tel­ler: Wie prä­ven­ti­ve Ernäh­rung unse­re Gesund­heit beein­flusst – Mile­na Kraus von der Diät­be­ra­tung am Kli­ni­kum Fichtelgebirge.

14:00 Uhr: Gut infor­miert durch den Zyklus: Tipps für den Umgang mit Blu­tungs­stö­run­gen und Unre­gel­mä­ßig­kei­ten – Dr. Maren Seibt, Assi­stenz­ärz­tin der Frau­en­kli­nik im Kli­ni­kum Fichtelgebirge.

Kuli­na­ri­sches Ange­bot: Zusätz­lich zu den infor­ma­ti­ven Pro­gramm­punk­ten kön­nen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten genie­ßen, dar­un­ter Fich­tel­bur­ger, Fich­tel­waf­fel und Man­deln mit Herz (Der König), um den Tag noch schmack­haf­ter zu gestalten.

Wei­ter­hin gibt es: Sta­ti­ons­füh­run­gen in der Frau­en­kli­nik um 12 Uhr und 14 Uhr sowie Kreiß­saal­füh­run­gen um 11 Uhr und 13 Uhr.

Ein Kin­der­pro­gramm mit Glit­zer­tat­toos, einem Pup­pen­kran­ken­haus und einem Kas­perl­thea­ter. Aus­stel­ler, dar­un­ter die Heb­am­men am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge, die Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­le des Land­krei­ses Wun­sie­del, Ortho­pä­die Fischer, die Krebs­be­ra­tungs­stel­le Hof/​Wunsiedel und der Hos­piz­dienst Tir­schen­reuth. Selbst­hil­fe­grup­pen, wie die Krebs-Selbst­hil­fe­grup­pen Hof und Tir­schen­reuth sowie die Grup­pe „Frau­en nach Krebs“ aus Markt­red­witz sind eben­falls für Infor­ma­tio­nen und Gesprä­che vor Ort.

Der Frau­en­ge­sund­heits­tag 2023 bie­tet eine umfas­sen­de Gele­gen­heit für Frau­en, sich kom­pakt über wich­ti­ge Gesund­heits­the­men zu infor­mie­ren, sich zu ver­net­zen und Unter­stüt­zung zu fin­den. Wir freu­en uns auf zahl­rei­che Teil­neh­me­rin­nen und einen Tag vol­ler Aus­tausch und Wissen.