Am Don­ners­tag, 12.10.2023, bie­tet Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer eine Füh­rung über die Streu­obst­wie­se in Klo­ster Banz an. Dort ist die Ern­te heu­er üppig, so dass bei dem Rund­gang vie­le Sor­ten ken­nen­ge­lernt und pro­biert wer­den kön­nen. Stro­mer wird auf die unter­schied­li­chen Merk­ma­le wie Lager­fä­hig­keit oder Nutz­wert ein­ge­hen und auch die aktu­el­le För­der­si­tua­ti­on für Obst­wie­sen erläutern.

Für den Ter­min wird eine Anmel­dung in der Umwelt­sta­ti­on erbe­ten unter 09571/189034 oder per mail unter umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de. Die Teil­nah­me ist gebührenfrei.