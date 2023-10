An der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Bam­berg wur­de die erste frei zugäng­li­che Lade­sta­ti­on für E‑Bike-Akkus eröff­net. Damit kön­nen Benut­zer von E‑Bikes ihre Akkus laden und für die Dau­er des Lade­vor­gangs sicher ver­wah­ren. „Mehr nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät ist auch beim Tou­ris­mus das Ziel und die Nach­fra­ge nach E‑Bike-Lade­sta­tio­nen wächst ste­tig“, erklärt Micha­el Heger, Lei­ter des BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice (TKS).

Der Lade­schrank mit sechs Schließ­fä­chern befin­det sich direkt am nörd­li­chen Sei­ten­flü­gel der Tou­rist-Info im Alten Stadt­bad und ist rund um die Uhr zugäng­lich. Gegen eine Gebühr von zwei Euro besteht die Lade­mög­lich­kei­ten für bis zu zwei Akkus per Steck­do­se oder USB-Port. Gela­den wird mit 100 Pro­zent Öko­strom der Stadt­wer­ke Bam­berg. „Es klingt fast unglaub­lich, aber damit gibt es end­lich die erste öffent­li­che Lade­mög­lich­keit für E‑Bike-Akkus in der Fahr­rad­stadt Bam­berg. Ein über­fäl­li­ges Ser­vice-Ange­bot für unse­re Gäste und alle, die mit dem E‑Bike unter­wegs sind und akut laden müs­sen, und das 24/7“, freut sich Tou­ris­mus­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar über die­ses neue Ange­bot des BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Service.

Fahr­rad­tou­ris­mus im Trend

Seit E‑Bikes auf dem Markt sind, hat der Fahr­rad­tou­ris­mus noch ein­mal deut­lich zuge­nom­men. Dank der elek­tri­schen Unter­stüt­zung kön­nen noch mehr Men­schen als frü­her auch wei­te­re Strecken über­win­den und haben den Fahr­rad­tou­ris­mus für sich ent­deckt. Die Stadt Bam­berg und das Bam­ber­ger Land bie­ten eine Viel­zahl an Rad­rou­ten für sport­li­che Rad­ler und für Genie­ßer und lie­gen zudem an zahl­rei­chen Fern­rad­we­gen wie dem MainRadweg.

Das Pro­jekt wur­de unter ande­rem rea­li­siert mit Hil­fe des 2022 auf­ge­leg­ten staat­li­chen För­der­pro­gramms „Tou­ris­mus in Bay­ern – fit für die Zukunft“ und des Unter­stüt­zungs­fonds der Stadt Bam­berg. „Mit den Unter­stüt­zungs­fonds konn­ten wir von städ­ti­scher Sei­te Pro­jek­te för­dern, die direkt aus der Bür­ger­schaft kamen und von unse­ren Fachäm­tern umge­setzt wur­den. Die erste Lade­sta­ti­on für E‑Bikes ist sicher­lich nicht nur für unse­re Gäste unheim­lich prak­tisch, son­dern auch für die Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger, die zwi­schen­drin ein biss­chen neu­en Schub brau­chen“, ist sich der Zwei­te Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp sicher.