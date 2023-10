FAST 30 EURO PRO KOPF BRIN­GEN COBURG IM VER­GLEICH AUF PLATZ 1.

Ener­gy Star, FSC, Fair­trade oder Blau­er Engel – Mit all die­sen Sie­geln wer­den nach­hal­ti­ge Pro­duk­te gekenn­zeich­net. Wenn die Stadt Coburg bei­spiels­wei­se Tech­nik, Möbel oder Wer­be­ma­te­ri­al anschafft oder Rei­ni­gungs- und Sicher­heits­dienst­lei­stun­gen beauf­tragt, spie­len die­se eine wich­ti­ge Rol­le. Seit dem Amts­an­tritt von Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig ist Nach­hal­tig­keit ein bedeut­sa­mes Kri­te­ri­um für das Beschaf­fungs­amt. Daher war es selbst­ver­ständ­lich, dass die Stadt dem Pakt für nach­hal­ti­ge Beschaf­fung der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg bei­getre­ten ist. Hier mel­det die Stadt jedes Jahr die nach­hal­ti­gen Beschaf­fun­gen. Für die Ver­gleich­bar­keit wird die­se Zahl dann auf die Ein­woh­ner­zahl her­un­ter­ge­bro­chen. „Für das Jahr 2022 erlang­te die Stadt Coburg bei dem Aus­ga­ben­wert für nach­hal­ti­ge Lie­fer- und Dienst­lei­stun­gen pro Ein­woh­ner mit gro­ßem Abstand in der Gesamt­plat­zie­rung den 1. Platz mit einem nach­hal­ti­gen Beschaf­fungs­wert in Höhe von 29,69 € pro Ein­woh­ner. Die­ser gro­ße Erfolg ist vor allem dar­auf zurück­zu­füh­ren, dass das The­ma Nach­hal­tig­keit seit Beginn Ihrer Amts­zeit sehr hohe Prio­ri­tät genießt und die Stadt Coburg sich dar­auf­hin zum Ziel gemacht hat, grund­sätz­lich jede Lie­fer­lei­stung mit Nach­hal­tig­keits­aspek­ten zu ver­se­hen,“ so Celi­ne Schmidt und Lui­sa Zeder, als sie Ober­bür­ger­mei­ster Sau­er­teig über die Aus­zeich­nung infor­mier­ten. Coburg lässt Fürth (21,72 €) und Nürn­berg (12,74 €) auf den fol­gen­den Plät­zen weit hin­ter sich.

„Wir als Stadt wol­len vor­an­ge­hen und ein Bei­spiel geben, dass auch in der Ver­wal­tung Nach­hal­tig­keit funk­tio­niert. Ich dan­ke den Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen im Beschaf­fungs­amt, dass sie dies so ein­drucks­voll umge­setzt haben“, freut sich Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig. Jede Lie­fer­lei­stung wird auf die Umsetz­bar­keit von Nach­hal­tig­keits­aspek­ten geprüft. Ins­ge­samt hat die Metro­pol­re­gi­on rund 1,2 Mil­lio­nen Euro als nach­hal­ti­ge Beschaf­fung ein­ge­stuft. Rund die Hälf­te der Sum­me ent­fällt dabei auf die Kate­go­rie „Aus­stat­tung“, bei der die Stadt Coburg eben­falls Platz 1 belegt. Dar­un­ter sind auch Stüh­le für das Glo­be Coburg, bei denen Holz aus nach­hal­ti­gem Anbau ver­baut ist.

Bei Com­pu­tern und wei­te­rer EDV-Aus­stat­tung wur­de nicht nur auf Ener­gie­ver­brauch, son­dern auch auf Repa­ri­er- und Auf­rüst­bar­keit geach­tet. Bei Schein­wer­fern für das Thea­ter wur­de zum Bei­spiel auf LED-Tech­nik und kur­ze Lie­fer­ket­ten gesetzt. Das Holz für Möbel stammt aus nach­hal­ti­ger Forst­wirt­schaft, Pflan­zen aus nach­hal­ti­ger und was­ser­spa­ren­der Auf­zucht. Fly­er, Bro­schü­ren und Brie­fe wer­den fast aus­schließ­lich auf nach­hal­ti­gem Papier gedruckt. Bei Dienst­lei­stun­gen wie Rei­ni­gungs­lei­stun­gen bezieht sich Nach­hal­tig­keit nicht nur auf die ein­ge­setz­ten Rei­ni­gungs­mit­tel, son­dern auch auf die Ein­hal­tung ver­schie­de­ner Arbeitsnormen.

Neben zahl­rei­chen Nach­hal­tig­keits­sie­geln gibt es noch eine Viel­zahl wei­te­rer Mög­lich­kei­ten, Nach­hal­tig­keit in Aus­schrei­bun­gen zu berück­sich­ti­gen. Die­se fasst die Metro­pol­re­gi­on in der Kate­go­rie 3 zusam­men. Beson­de­res Augen­merk leg­ten die städ­ti­schen Mit­ar­bei­ter hier­bei vor allem auf die nach­hal­ti­ge Gestal­tung der Lei­stungs­be­schrei­bung und der Zuschlags­kri­te­ri­en. Dies wur­de so erfolg­reich umge­setzt, dass die Stadt Coburg eben­falls in die­ser Kate­go­rie den 1. Platz erreicht.

Die offi­zi­el­le Aus­zeich­nung durch die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg fand im Rah­men des Fair Trade-Gip­fels am 5. Okto­ber in Fürth statt. „Dies ist aber nur ein Zwi­schen­schritt, wir wol­len und wer­den die­sen Weg als Stadt­ver­wal­tung wei­ter­ge­hen. Ich freue mich über alle, egal ob Pri­vat­per­son, Ver­ein oder Unter­neh­mern, die uns beglei­ten“, so Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauerteig.