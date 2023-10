Zum ersten Mal hat es einen Schü­ler­aus­tausch zwi­schen Schü­le­rin­nen und Schü­lern des Graf-Mün­ster-Gym­na­si­ums (GMG) und der Základ­ní ško­la a Mateřs­ká ško­la Antoní­na Čer­má­ka (kurz: Anto­ni­na Cer­ma­ka) in Prag 6 gege­ben. 2. Bür­ger­mei­ster Dr. Andre­as Zip­pel hat die Schüler/​innengruppe mit einem klei­nen Emp­fang im Neu­en Rat­haus in Bay­reuth begrüßt.

Auf Initia­ti­ve von Stadt­rat Tho­mas Bau­ske, der Leh­rer am GMG ist, und Petr Kar­va­nek, ehe­ma­li­ger Stadt­rat von Prag 6 und Schul­lei­ter der Anto­ni­na Cer­ma­ka, fand im Som­mer 2023 der erste Aus­tausch zwi­schen den Schü­le­rin­nen und Schü­lern statt. Die Schüler/​innen des GMG rei­sten hier­zu eine Woche nach Prag 6, um die Schu­le, den Stadt­teil Prag 6, die tsche­chi­sche Kul­tur und die Schüler/​innen Tsche­chi­en ken­nen­zu­ler­nen. Dabei kamen sie in Gast­fa­mi­li­en der Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Anto­ni­na Cer­ma­ka unter. Der­zeit fin­det der Gegen­be­such statt. 21 Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Prag 6 sind eine Woche lang in Bay­reuth und wer­den hier die frän­ki­sche Kul­tur, die Stadt Bay­reuth und das GMG kennenlernen.

Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler kom­men – wie auch in Prag 6 – bei Gast­fa­mi­li­en der Schü­le­rin­nen und Schü­ler des GMG unter. Der Aus­tausch soll künf­tig jähr­lich wei­ter­ge­führt wer­den. „Die­ser Aus­tausch inten­si­viert die sowie­so schon sehr leben­di­gen Bezie­hun­gen zu unse­rer tsche­chi­schen Part­ner­stadt Prag 6. Beson­ders freut es mich, dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit ande­ren Kul­tu­ren und Per­so­nen ihres Alters in den Aus­tausch kom­men und über den Tel­ler­rand hin­aus­schau­en. Es ist eine fan­ta­sti­sche Sache, dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Gast­fa­mi­li­en unter­kom­men und somit auch per­sön­li­che Freund­schaf­ten ent­ste­hen, die durch das zeit­wei­se zusam­men Woh­nen beson­ders stark wer­den“, so Dr. Zip­pel beim Emp­fang im Rathaus.