Bus­li­ni­en 206, 206S und 216 – Sper­rung der Haupt­stra­ße in Hausen

Von Mitt­woch, 11.10. bis Frei­tag, 17.11.2023, wird die Haupt­stra­ße in Hau­sen im Bereich der Hausnr. 13 bis 17 wegen Arbei­ten an der Was­ser­lei­tung gesperrt. Die Hal­te­stel­le Hau­sen Thur­ner Stra­ße kann in die­sem Zeit­raum nicht bedient wer­den. Für die Bus­li­ni­en 206 und 206S dient als Ersatz­hal­te­stel­le die Hal­te­stel­le Dr.-Kupfer- Stra­ße. Für die Bus­li­nie 216 wird eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Indu­strie­stra­ße auf Höhe Ein­mün­dung In der Peunt beid­sei­tig eingerichtet.