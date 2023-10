19 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Berufs­fach­schu­le für Not­fall­sa­ni­tä­ter (BRK Schu­len Ret­tung) in Bay­reuth, erhiel­ten in der ver­gan­ge­nen Woche ihr Examen über­reicht und begin­gen, im Rah­men einer fei­er­li­chen Ver­an­stal­tung, den Abschluss ihrer 3‑jährigen Aus­bil­dung. Als Not­fall­sa­ni­tä­te­rin­nen und ‑sani­tä­ter im Ret­tungs­dienst lei­sten die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten von nun an einen wich­ti­gen Bei­trag für die not­fall­me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung und tra­gen mit ihrer Arbeit zur Auf­recht­erhal­tung des gesam­ten Gesund­heits­sy­stems mit bei.

„Heu­te ist ein beson­de­rer Tag für Sie, die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der Berufs­fach­schu­le für Not­fall­sa­ni­tä­ter in Bay­reuth, denn heu­te erhal­ten Sie Ihre Examens­zeug­nis­se und schlie­ßen erfolg­reich Ihre Aus­bil­dung zum Not­fall­sa­ni­tä­ter ab. Dies mar­kiert nicht nur das Ende Ihrer Aus­bil­dung, son­dern auch den Beginn Ihrer beruf­li­chen Lauf­bahn im Ret­tungs­dienst. Es ist der Anfang eines lebens­lan­gen Lern­pro­zes­ses“, eröff­ne­te Mar­kus Ruck­de­schel BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Bay­reuth und damit Ver­tre­ter des Schul­trä­gers, die fei­er­li­che Examens­über­ga­be und über­brach­te herz­li­che Glück­wün­sche an die 21 Absol­ven­tin­nen und Absolventen.

Ruck­de­schel beton­te jedoch, dass der Abschluss der Aus­bil­dung nur einen Mei­len­stein im beruf­li­chen Wer­de­gang der Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten dar­stellt. Die anste­hen­den Refor­men im Gesund­heits­sy­stem wer­den auch den Ret­tungs­dienst und damit die Tätig­keit der Not­fall­sa­ni­tä­ter stark beein­flus­sen. Bereits heu­te las­sen sich erste Anzei­chen die­ser Ver­än­de­run­gen erken­nen, sei es durch die Ein­füh­rung des Telen­ot­arz­tes oder die Nut­zung von Droh­nen im Ret­tungs­dienst. Ruck­de­schel erklär­te, dass sich der Beruf des Not­fall­sa­ni­tä­ters auch in Zukunft den neu­en Gege­ben­hei­ten anpas­sen muss. Die heu­ti­ge Gene­ra­ti­on von Not­fall­sa­ni­tä­tern steht vor der Her­aus­for­de­rung, sich kon­ti­nu­ier­lich auf die­se Ent­wick­lun­gen einzustellen.

Die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten wur­den auch von Mat­thi­as Buley, dem Schul­lei­ter der Berufs­fach­schu­le für Not­fall­sa­ni­tä­ter in Bay­reuth, für ihren erfolg­rei­chen Abschluss in der anspruchs­vol­len drei­jäh­ri­gen Aus­bil­dung beglück­wünscht. Trotz der zusätz­li­chen Her­aus­for­de­run­gen auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie haben sie ihre erste Hür­de im Berufs­le­ben gemei­stert. Buley beton­te eben­falls, dass die anste­hen­den Gesund­heits­re­for­men den Ret­tungs­dienst stark beein­flus­sen wer­den und die Absol­ven­ten kon­ti­nu­ier­lich ihre Fort- und Wei­ter­bil­dung absol­vie­ren müs­sen, um den Anfor­de­run­gen ihres Berufs gerecht zu werden.

Die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten des Jahr­gangs 2022/23 der Berufs­fach­schu­le für Not­fall­sa­ni­tä­ter kom­men aus ver­schie­de­nen BRK-Kreis­ver­bän­den, dar­un­ter Tir­schen­reuth, Bay­reuth, Kro­nach, Bam­berg, Hof, Wei­den, Coburg, Kulm­bach, Wun­sie­del, Forch­heim und Lich­ten­fels. Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth schließt sich herz­lich den Glück­wün­schen an und gra­tu­liert allen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten zum bestan­de­nen Examen.