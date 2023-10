Am Sams­tag, den 21. Okto­ber fin­det von 10.00 bis 14.30 Uhr die 6. Cobur­ger Stu­di­en­mes­se statt. Orga­ni­siert wird die Ver­an­stal­tung von der Stu­di­en- und Berufs­be­ra­tung der Agen­tur für Arbeit Coburg sowie der Hoch­schu­le Coburg.

31 Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten aus ganz Bay­ern und den angren­zen­den Bun­des­län­dern prä­sen­tie­ren sich und beant­wor­ten Fra­gen zu Stu­di­um und Stu­di­en­gän­gen. In 15 Vor­trä­gen berich­ten Fach­leu­te anschau­lich von ihrer Tätig­keit und ihrem beruf­li­chen Weg. Das Fächer­spek­trum reicht von Design über Lehr­amt bis hin zu Inge­nieur- und Lebens­mit­tel­wis­sen­schaf­ten, Medi­en, Psy­cho­lo­gie und Medi­zin sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.

Ste­fan Tre­bes, der Lei­ter der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg: „Die Viel­falt der betei­lig­ten Hoch­schu­len und ange­bo­te­nen Stu­di­en­gän­ge ist ein­ma­lig. Ich freue mich, dass wir dank der seit vie­len Jah­ren eta­blier­ten Zusam­men­ar­beit mit der Hoch­schu­le Coburg die­se Mes­se wie­der durch­füh­ren kön­nen. Sowohl für Stu­di­en­in­ter­es­sier­te als auch für Eltern ste­hen ein umfas­sen­des Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot mit Vor­trä­gen aus der Pra­xis sowie zahl­rei­che Kon­takt­mög­lich­kei­ten zu Hoch­schu­len zur Verfügung.“

Bereits jetzt sind auf der Mes­se­websei­te Infor­ma­ti­ons­vi­de­os ein­ge­stellt, um sich über all­ge­mei­ne Fra­gen zu Bewer­bung um einen Stu­di­en­platz, Stu­di­en­fi­nan­zie­rung und BAFöG, Aus­lands­stu­di­um sowie Über­brückungs­mög­lich­kei­ten nach dem Abitur zu informieren.

Wer noch nicht weiß, was er stu­die­ren will, ist zum Stu­di­en­wahl-Check am Stand der Stu­di­en- und Berufs­be­ra­tung der Agen­tur für Arbeit herz­lich ein­ge­la­den. Hier wer­den erste Ideen ent­wickelt, wel­che Stu­di­en­fel­der zu den per­sön­li­chen Inter­es­sen pas­sen könn­ten, um sich danach direkt an den pas­sen­den Hoch­schu­len zu informieren.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei und ohne Anmel­dung mög­lich. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Mes­se­pro­gramm sowie zu den teil­neh­men­den Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten unter www​.hs​-coburg​.de/​s​t​u​d​i​e​n​m​e​sse