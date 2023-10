Am Sonn­tag, 8. Okto­ber 2023 wird nicht nur der Baye­ri­sche Land­tag, son­dern auch der Bezirks­tag von Ober­fran­ken neu gewählt. Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm bit­tet alle Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler Ober­fran­kens, von ihrem Stimm­recht Gebrauch zu machen. „Das Recht der Mit­be­stim­mung ist ein Pri­vi­leg, das man nut­zen soll­te“, so Schramm.

Neben den Land­tags­wah­len fin­den am 8. Okto­ber 2023 in den sie­ben Baye­ri­schen Bezir­ken auch die Bezirks­tags­wah­len statt. Dies nimmt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm zum Anlass, um alle wahl­be­rech­tig­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Ober­fran­kens zu bit­ten, von Ihrem Wahl­recht Gebrauch zu machen. „Demo­kra­tie lebt davon, dass Men­schen sich einer­seits zur Wahl stel­len, aber ande­rer­seits auch wäh­len gehen“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. „Jede Stimm­ab­ga­be trägt Ent­schei­dun­gen der Zukunft mit und beein­flusst so das Leben der Men­schen in unse­rer Hei­mat“, so Schramm weiter.

Doch was sind die Bezir­ke eigent­lich und wel­che Auf­ga­ben neh­men sie wahr? Die Bezir­ke ste­hen als drit­te kom­mu­na­le Ebe­ne neben den Gemein­den und den Land­krei­sen. Als Trä­ger der über­ört­li­chen Sozi­al­hil­fe über­neh­men die Bezir­ke vor allem sozia­le Auf­ga­ben, dar­un­ter Lei­stun­gen für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und Men­schen mit Behin­de­rung. Die Bezir­ke wer­den des­halb oft als das sozia­le Herz Bay­erns bezeich­net. Der Bezirk Ober­fran­ken zum Bei­spiel erbringt jähr­lich Sozi­al­lei­stun­gen für etwa 17.000 behin­der­te und pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen in Ober­fran­ken. In den vier Bezirks­kli­ni­ken in sei­nem Kom­mu­nal­un­ter­neh­men GeBO (Gesund­heits­ein­rich­tun­gen des Bezirks Ober­fran­ken) in Bay­reuth, Kut­zen­berg, Hoch­stadt und Rehau gestal­tet er die psych­ia­tri­sche Ver­sor­gung vor Ort. Jedes Jahr wer­den hier etwa 11.400 Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten sta­tio­när und 28.000 ambu­lant behan­delt – Ten­denz stei­gend. Dar­über hin­aus stärkt der Bezirk die regio­na­le Kul­tur­land­schaft mit sei­nen Ein­rich­tun­gen Haus Mar­teau in Lich­ten­berg oder dem Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te in Bay­reuth sowie viel­fäl­ti­gen För­de­run­gen gro­ßer und klei­ner Kul­tur­schaf­fen­den. Der Bereich Bil­dung und Jugend wird vor allem mit der Mark­gra­fen­schu­le in Bay­reuth tan­giert. Hier wer­den hör- und sprach­ge­schä­dig­te Kin­der unter­rich­tet und für die Arbeits­welt vor­be­rei­tet. In den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten bil­det der Bezirk ange­hen­de Land­wir­te in der Land­ma­schi­nen­schu­le aus, betreibt einen eige­nen Guts­hof und sorgt für die Gärt­ner­aus­bil­dung Nord­bay­erns. Die Lehr­an­stalt für Fische­rei in Auf­seß ist Bei­spiel­be­trieb, Bil­dungs­ein­rich­tung, Auf­zucht­sta­ti­on und Forschungseinrichtung.

Die wich­tig­sten Ent­schei­dun­gen im Bezirk wer­den vom Bezirks­tag von Ober­fran­ken getrof­fen. Die­ses Gre­mi­um wird am 8. Okto­ber neu gewählt. Wie bei der Land­tags­wahl haben die Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler zwei Stim­men: Mit der Erst­stim­me (klei­ner blau­er Stimm­zet­tel) wäh­len sie die Direkt­kan­di­da­tin oder den Direkt­kan­di­da­ten der jewei­li­gen Par­tei­en. Mit der Zeit­stim­me (gro­ßer blau­er Stimm­zet­tel) kön­nen die Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler aus den jewei­li­gen Listen der Par­tei­en und Wäh­ler­grup­pen für eine bestimm­te Per­son stim­men. Letzt­lich ent­schei­det die Sum­me aus den Erst- und Zweit­stim­men über die Ver­tei­lung der Sit­ze im Bezirkstag.

„Demo­kra­tie lebt von der akti­ven Betei­li­gung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, gera­de bei Wah­len. Nur wer sich betei­ligt, ver­leiht sei­nem poli­ti­schen Wil­len Aus­druck und gestal­tet Rah­men­be­din­gun­gen mit. Daher bit­te ich Sie – gehen Sie zur Wahl“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

