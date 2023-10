Gitar­rist auf Klangreise

Am 7. Okto­ber 2023 fin­det in der Kul­tur-Initia­ti­ve Bad Staf­fel­stein, in der Alte Dar­re, ein Kon­zert mit dem Gitar­re-Vir­tuo­sen Ste­fan Gra­s­se statt. In sei­nem Pro­gramm „Inner Sound“ ver­bin­det Gra­s­se den Klang sei­ner aku­sti­schen Gitar­re mit elek­tro-aku­sti­schen Effek­ten, Samples und Loops. Sei­ne sti­li­sti­sche Viel­falt, die stim­mungs­vol­len Kom­po­si­tio­nen mit vir­tuo­sen Sequen­zen laden auf eine Rei­se durch berüh­ren­de und zau­ber­haf­te Klang­wel­ten ein.

Ste­fan Gra­s­se begei­ster­te auf sei­nen Kon­zert­rei­sen Men­schen aus unter­schied­li­chen Kul­tu­ren. Als mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ter Vir­tuo­se erkun­det er außer­eu­ro­päi­sche Musik­tra­di­tio­nen von Latein­ame­ri­ka über Afri­ka bis Indi­en und ver­bin­det sie mit sei­nen euro­päi­schen Wur­zeln zu eige­nen Kom­po­si­tio­nen. Aus­ge­bil­det und beein­flusst von Klas­sik, Jazz und Fla­men­co ent­wickel­te er eine eige­ne, sehr per­sön­li­che Spiel­wei­se, die sich durch die har­mo­ni­sche Sym­bio­se vie­ler Stil­ele­men­te auszeichnet.

Ste­fan Gra­s­se stu­dier­te Jazz- und klas­si­sche Gitar­re in Mün­chen, Nürn­berg, Salz­burg und Glas­gow, wur­de mehr­fach aus­ge­zeich­net und gab bis 2022 über 3000 Kon­zer­te in vie­len euro­päi­schen Län­dern, Austra­li­en, Argen­ti­ni­en, Chi­na, Tür­kei und den USA. Seit 1993 hat Ste­fan Gra­s­se 20 Alben unter eige­nem Namen veröffentlicht.

Kar­ten sind im Vor­ver­kauf und an der Abend­kas­se erhält­lich. Beginn ist um 19.30, Ein­lass ab 19 Uhr.