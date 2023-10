Die­ses Jahr fand die U18-Land­tags­wahl statt. U18 ist das Pen­dant zu den „ech­ten“ Wah­len: Kurz vor der jewei­li­gen Europa‑, Bun­des­tags- oder Land­tags­wahl haben lan­des­weit alle Kin­der und Jugend­li­chen unter 18 Jah­ren eine Woche lang die Mög­lich­keit, ihre Stim­me abzu­ge­ben. Vom 21.09. bis 29.09.2023 konn­te dies­mal gewählt wer­den. U18 soll, in Vor­be­rei­tung auf die Wah­len, Anlass für selbst­or­ga­ni­sier­te poli­ti­sche Bil­dung bie­ten. Im Opti­mal­fall kann die U18-Wahl sogar in zwei Rich­tun­gen wir­ken: Jun­ge Men­schen beschäf­ti­gen sich mit Poli­tik – und brin­gen jun­ge The­men in die Poli­tik ein. Durch die Wahl­er­geb­nis­se wird auch sicht­bar, wie eine von Jugend­li­chen gewähl­te Regie­rung aus­se­hen würde.

In der Regi­on Bay­reuth wur­de die U18-Wahl vom Stadt- und Kreis­ju­gend­ring Bay­reuth orga­ni­siert, die eige­ne Wahl­lo­ka­le am ZOH und am Haupt­bahn­hof betrie­ben haben. Dazu kom­men die­ses Jahr Wahl­lo­ka­le in der Mit­tel­schu­le Wei­den­berg, Karl-Geb­hard-Schu­le Wei­den­berg, Grund- und Mit­tel­schu­le Pot­ten­stein, Jacob-Ell­rod-Real­schu­le Gefrees und in den Gemein­den Spei­chers­dorf, Gold­kro­nach, Hein­ers­reuth und Bischofs­grün. Mit die­ser Viel­zahl an Wahl­lo­ka­len im Land­kreis wur­den ins­ge­samt 778 Stimm­zet­tel für den Wahl­kreis Bay­reuth abge­ge­ben, wovon 413 Erst- und 353 Zweit­stim­men gül­tig waren. Eine solch hohe Betei­li­gung zeigt die posi­ti­ve Auf­nah­me die­ses Formats.

Auf dem ersten Platz der Direkt­kan­di­die­ren­den vom gesam­ten Wahl­er­geb­nis für die Regi­on Bay­reuth steht Franc Dierl, CSU mit 24,5%, gefolgt von Lui­sa Fun­ke-Bar­jak (FDP) mit 21,8%. Den drit­ten Platz belegt Tim Par­gent mit 16% von den Grü­nen, mit etwas Abstand gefolgt von Mario Schul­ze (AfD) mit 12,6% und Halil Tas­de­len von der SPD mit 11,4%. Der Kan­di­dat der Frei­en Wäh­ler Ste­fan Früh­bei­ßer kommt mit 6,1% noch knapp über die 5% Hür­de, was den rest­li­chen Par­tei­en nicht mehr gelun­gen ist.

Bei der Aus­wer­tung der Zweit­stim­me konn­te die CSU mit 22,9% die jun­gen Wähler*innen über­zeu­gen. Die AfD erreich­te den zwei­ten Platz mit 20,3%, die SPD lan­det mit 17% auf den drit­ten Platz.

Die mei­sten Jugend­li­chen konn­ten an den Wahl­lo­ka­len der Schu­len erreicht wer­den, weil ihnen direkt vor Ort die Mög­lich­keit gebo­ten wur­de, nied­rig­schwel­lig ihre Stim­me abzu­ge­ben. Mit ins­ge­samt knapp 135 Stim­men der öffent­li­chen Wahl­lo­ka­le, die von den Jugend­li­chen in ihrer Frei­zeit besucht wur­den, wird aber auch deut­lich, dass sie sich aktiv mit poli­ti­schen The­men aus­ein­an­der­setz­ten und der demo­kra­ti­schen Par­ti­zi­pa­ti­on einen hohen Stel­len­wert zuspre­chen. Doch ganz gleich, wo die Stim­me abge­ge­ben wur­de, durch die U18- Land­tags­wahl konn­ten die Jugend­li­chen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth den Pro­zess des Wäh­lens aus­pro­bie­ren und sich dadurch auf die ech­ten Wah­len vorbereiten.