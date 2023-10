Men­schen­rechts­preis­trä­ge­rin aus Bei­rut hält Vor­trä­ge an zahl­rei­chen Orten / Liba­non-Abend in Stegaurach

Ste­gau­rach. Zur Ein­füh­rung in den Monat der Welt­mis­si­on fin­det am Frei­tag, 6. Okto­ber 2023, ab 19.30 Uhr ein Liba­non-Abend in Ste­gau­rach statt.

Die zwei­stün­di­ge Ver­an­stal­tung im Pfarr­heim (Schloss­platz 2) mit Mul­ti­me­dia­vor­trä­gen und Snacks aus Nah­ost wird musi­ka­lisch beglei­tet mit Live­mu­sik von Hesam Agan­fi, der in sei­nen Chan­sons mit ver­schie­de­nen Instru­men­ten Musik aus sei­ner per­si­schen Hei­mat inter­pre­tiert. Der Ein­tritt ist frei. Eine Anmel­dung unter weltkirche@​erzbistum-​bamberg.​de ist mög­lich, aber nicht erfor­der­lich. Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen fin­den im gan­zen Erz­bis­tum statt.

Der Monat der Welt­mis­si­on ist die größ­te Soli­da­ri­täts­ak­ti­on der Katho­li­kin­nen und Katho­li­ken welt­weit und fin­det tra­di­tio­nell im Okto­ber statt. 2023 nimmt er unter dem Leit­wort „Ihr seid das Salz der Erde“ den Nahen Osten als Bei­spiel­re­gi­on in den Blick.

WEI­TE­RE ÖFFENT­LI­CHE VER­AN­STAL­TUN­GEN MIT MIS­SIO-GAST HES­SEN SAY­AN COR­BAN IM ERZ­BIS­TUM BAMBERG:

7. Okto­ber, 17.30 Uhr, Fürth: Pfar­rei Unse­re Lie­be Frau, König­str. 126 (Vor­abend­mes­se)

8. Okto­ber, 10.00 Uhr: Wein­garts, St. Georg (Mess­fei­er)

19.00 Uhr, Bam­berg: St. Mar­tin, Grü­ner Markt 19 (Mess­fei­er)

9. Okto­ber, 18.30 Uhr, Kro­nach: Klo­ster­kir­che, Klo­ster­str. 17 (Mess­fei­er und Vortrag)

10. Okto­ber, 17.00 Uhr, Kulm­bach: Pfarr­zen­trum Unse­re Lie­be Frau, Ober­hacken 30 (Vor­trag)

11. Okto­ber, 19.00 Uhr, Bam­berg: Bis­tums­haus, Hein­richs­damm 32 (Vor­trag)