Bay­Wa eröff­net neue Filia­le in Forch­heim und über­rascht Kin­der im Haus für Kin­der Pinz­berg mit Spen­de und Spiel­zeug­trak­to­ren – Leuch­ten­de Kinderaugen

Die Bay­Wa eröff­ne­te eine neue Filia­le in Forch­heim und über­rasch­te bei der Eröff­nungs­fei­er nicht nur die Erwach­se­nen, son­dern auch die Kin­der mit beson­de­ren Akti­vi­tä­ten, dar­un­ter Kin­der­schmin­ken. An die­sem Tag über­nah­men enga­gier­te Müt­ter aus dem „Haus für Kin­der Pinz­berg“ die Rol­le der Kin­der­schmink­künst­le­rin­nen und berei­te­ten den Kin­dern eine gro­ße Freude.

Als Dank für ihr Enga­ge­ment über­reich­ten Micha­el Knörr­lein und Mar­tin Beck von der Bay­Wa am 28.09.2023 dem Haus für Kin­der Pinz­berg eine groß­zü­gi­ge Spen­de in Höhe von 200€. Zusätz­lich erhiel­ten die Kin­der fünf brand­neue Spiel­zeug­trak­to­ren, die sie vol­ler Freu­de ent­ge­gen­nah­men und direkt auf dem Gelän­de der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung in einem auf­re­gen­den Wett­ren­nen aus­pro­bier­ten. Das Haus für Kin­der Pinz­berg bedankt sich herz­lich bei der Bay­Wa für die­se groß­zü­gi­ge Spen­de und bei den Müt­tern für ihr Engagement.