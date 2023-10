Julia Wim­mer und Ste­fan Kor­nitz­ky ver­tei­di­gen ihre Titel

Auch 2023 been­de­ten die Ten­nis­spie­ler des Baur SV die Som­mer­sai­son mit den End­spie­len der Ver­eins­mei­ster­schaf­ten. Da die Begeg­nun­gen erst­mals über drei Mona­te ver­teilt aus­ge­tra­gen wur­den, freu­te sich die Ten­nis­ab­tei­lung über eine Rekord­be­tei­li­gung und acht Final­spie­le der Jugend sowie Erwach­se­nen vor vie­len Zuschau­ern. Ins­ge­samt kämpf­ten mehr als 80 Sport­le­rin­nen und Sport­ler um die begehr­ten Titel.

Emil Beu­erle und Lia Meindl­schmidt dop­pelt erfolgreich

Im U9 Klein­feld gewann Nach­wuchs­ta­lent Emil Beu­erle gegen Leon Dietz und wur­de damit sei­ner Favo­ri­ten­rol­le gerecht. Die Neben­run­de sicher­te sich Levin vor Lewis Pühl­horn. In sei­nem zwei­ten Final­spiel setz­te sich Emil Beu­erle auch auf dem Groß­feld in der U12 gegen Eli­as Sta­si­uk durch und fei­er­te damit einen Dop­pel­er­folg. In der Neben­run­de der U12 sieg­te Leon Dietz vor Lucy Tuma.

In der Kon­kur­renz der Junio­rin­nen sieg­te Lia Meindl­schmidt vor Ame­lie Dötschel. Auch im offe­nen U18-Feld tri­um­phier­te Lia Meindl­schmidt vor Tizi­an Wag­ner und fei­er­te damit zwei Titel. Die Neben­run­de der offe­nen U18 gewann Luis Dötschel vor Kai Richter.

Wim­mer und Kor­nitz­ky wie­der erfolgreich

Bei den Erwach­se­nen wur­den ins­ge­samt vier Kon­kur­ren­zen aus­ge­tra­gen. In der Frei­zeit-Run­de der Her­ren sieg­te Harald Tuma nach einer umkämpf­ten Par­tie im Match­tie­break gegen Jür­gen Ein­becker. Die Frei­zeit-Run­de der Damen ent­schied Made­lei­ne Schnei­der gegen Car­men Täu­ber für sich. In der zuge­hö­ri­gen Neben­run­de war Kath­rin Krau­se vor Julia Pühl­horn erfolgreich.

Bei den Damen hat­te sich Titel­ver­tei­di­ge­rin Julia Wim­mer mit unge­fähr­de­ten Sie­gen in das Fina­le gegen Eli­sa­beth Din­kel gespielt. Auch im End­spiel wur­de Wim­mer ihrer Favo­ri­ten­rol­le gerecht und sieg­te mit 6:0 und 6:1 deut­lich. Sie­ge­rin der Neben­run­de wur­de Caro­li­ne Rudin vor Jule Naundorf.

Für das Fina­le der Her­ren hat­te sich Kevin Monat, Lei­stungs­trä­ger der ersten Her­ren und zwei­fa­cher Ver­eins­mei­ster, mit Sie­gen gegen Chri­sti­an Pit­ter­off, Juli­en Zuni­ga und Ruben Zuni­ga qua­li­fi­ziert. Hier traf er auf den Baur SV-Trai­ner und nord­baye­ri­schen Hal­len­mei­ster der Her­ren 30, Ste­fan Kor­nitz­ky, der sich jeweils in zwei Sät­zen gegen Colin Hei­nisch, Tizi­an Wag­ner und Pas­cal Men­nel durch­ge­setzt hat­te. Bei­de lie­fer­ten sich ein von druck­vol­len Schlä­gen gepräg­tes packen­des End­spiel, in dem Kor­nitz­ky den ersten Satz nach Rück­stand noch mit 7:6 im Tie­break gewin­nen konn­te. Im zwei­ten Satz setz­te sich Ste­fan Kor­nitz­ky früh­zei­tig ab und hol­te des­halb mit 6:3 wie 2022 den Titel des Vereinsmeisters.

Bei der abschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung dank­te Baur SV-Vor­sit­zen­der Karl-Heinz Lie­bich allen akti­ven Sport­le­rin­nen und Sport­lern, die sehens­wer­te Lei­stun­gen gezeigt hat­ten, sowie den Päch­tern der Gastro­no­mie für die her­vor­ra­gen­de Bewir­tung. Beson­ders bedank­te sich Lie­bich bei Seba­sti­an Schnei­der und Ste­fan Kor­nitz­ky, die die erfolg­rei­che Trai­nings- und Nach­wuchs­ar­beit ver­ant­wor­ten, sowie Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky für die Orga­ni­sa­ti­on der Vereinsmeisterschaften.