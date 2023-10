Otfried Preuß­ler, der gro­ße Geschich­ten­er­zäh­ler der deut­schen Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur, wäre im Okto­ber 100 Jah­re alt gewor­den. Das fei­ert die Stadt­bi­blio­thek am Frei­tag, 13. Okto­ber 2023, von 15 bis zir­ka 16.30 Uhr, in der Krea­tiv­werk­statt des RW21 mit einer kun­ter­bun­ten Par­ty, in der Otfried Preuß­lers „klei­ne Hexe“ im Mit­tel­punkt steht. Kin­der zwi­schen sechs und zehn Jah­ren sind herz­lich ein­ge­la­den, einer zau­ber­haft-lusti­gen Geschich­te über die klei­ne Hexe zu lau­schen und sich anschlie­ßend krea­tiv beim Basteln, Spie­len und Rät­seln aus­zu­pro­bie­ren. Zum Abschluss erhal­ten alle Otfried-Preuß­ler-Exper­ten und ‑Exper­tin­nen eine Urkun­de für ihre Teil­nah­me. Um Anmel­dung bis Mitt­woch, 11. Okto­ber 2023, am Ser­vice­point im RW21, per Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de oder unter Tele­fon 0921 50703830 wird gebeten.