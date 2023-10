WEI­TER­BIL­DUNG UND AUS­TAUSCH FÜR PFLEGEANLEITER

Am 27. Sep­tem­ber 2023 fand im Land­rats­amt Bay­reuth nach dem erfolg­rei­chen Start im Mai die­ses Jah­res das zwei­te Netz­werktref­fen für Pra­xis­an­lei­te­rin­nen und Pra­xis­an­lei­ter statt. Orga­ni­siert wur­de die Ver­an­stal­tung von Chri­sti­ne See­ber, der Pra­xis­ko­or­di­na­to­rin der Arbeits­ge­mein­schaft Bay­reu­ther Pfle­ge­schu­len, in Koope­ra­ti­on mit der Geschäfts­stel­len­lei­tung der Gesund­heits­re­gi­onplus Stadt und Land­kreis Bay­reuth. Die Ver­an­stal­tung stieß mit rund hun­dert Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern auf gro­ße. Die­ses Inter­es­se zeigt den Bedarf an Aus­tausch und Infor­ma­ti­ons­ver­mitt­lung für Pra­xis­an­lei­te­rin­nen und Pra­xis­an­lei­ter aus ganz Ober­fran­ken und der Oberpfalz.

In sei­nem Vor­trag berich­te­te der Geschäfts­füh­rer des VdPB (Ver­ei­ni­gung der Pfle­gen­den in Bay­ern) Micha­el Witt­man über neue Ver­fü­gun­gen, Ent­wick­lun­gen und Bedar­fe. Die Teil­neh­men­den hat­ten auch die Mög­lich­keit, Fra­gen zu stel­len, sich aus­zu­tau­schen und mit­zu­tei­len. Wich­ti­ge The­men hier­bei waren etwa Neue­run­gen zur Per­so­nal­be­mes­sung und zum Berufsregister.

Das Pra­xis­an­lei­ter­tref­fen soll nun in regel­mä­ßi­gen Abstän­den statt­fin­den und ins­be­son­de­re auch inter­ak­tiv gestal­tet werden.