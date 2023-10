Was gibt’s Neu­es aus dem Leben in der Gemein­de? Die­se Fra­ge wird den Senio­rin­nen und Senio­ren aus Hoch­stadt am Main mit sei­nen Orts­tei­len seit 13 Jah­ren beim Senio­ren­treff beantwortet.

Immer am letz­ten Don­ners­tag im Monat ver­an­stal­tet Georg Zeth­ner, Senio­ren­be­auf­trag­ter der Gemein­de, in der Katzo­gel­hal­le in Hoch­stadt einen Senio­ren­nach­mit­tag. Hier­zu lädt er Gast­red­ner ein, die zur aktu­el­len The­men spre­chen. Dazu wird Kaf­fee und selbst­ge­backe­ner Kuchen serviert.

Der Erste Bür­ger­mei­ster des Gemein­de Hoch­stadt, Max Zeul­ner, hat­te die Idee, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über den neu­en Nah­ver­kehr (ÖPNV) zu infor­mie­ren. Des­halb nah­men beim letz­ten Senio­ren­treff Mar­kus Köh­ler­schmidt und Simon Welsch vom Land­rats­amt Lich­ten­fels teil. Sie erklär­ten den rund 50 Anwe­sen­den, wel­che Neue­run­gen und Ver­bes­se­run­gen es beim öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr gibt. So star­tet am 1. Janu­ar 2024 die geän­der­te Linie 1243, die Hoch­stadt mit Lich­ten­fels ver­bin­det. Bereits seit 31. Juli 2023 ver­keh­ren die Lini­en 1242 und 1245 in Rich­tung Burg­kunst­adt bzw. Red­witz a.d.Rodach. Die dies­be­züg­li­chen Fra­gen der älte­ren Gene­ra­ti­on wur­den beant­wor­tet sowie ent­spre­chen­des Info­ma­te­ri­al aus­ge­teilt. In den anschlie­ßen­den Gesprä­chen waren auch die Her­aus­for­de­rung in dem Bereich, etwa der Man­gel an Bus­fah­rern, Thema.

Georg Zeth­ner berich­te­te anschlie­ßend aus sei­nem Ehren­amt als Gemein­de­rats­mit­glied. Er infor­mier­te über die Ent­schei­dun­gen des Gemein­de­rats aus der letz­ten Sit­zung. Anschlie­ßend ver­las er die Neu­ig­kei­ten aus der Kir­chen­ge­mein­de. Die Ver­an­stal­tung fand ihren Abschluss mit einem Aus­zug aus einem Sprüchebuch.

Für den näch­sten Senio­ren­treff hat sich ein Ver­tre­ter der Geist­lich­keit ange­kün­digt. Er fin­det am 26. Okto­ber 2023 ab 15:00 Uhr in der Katzo­gel­hal­le statt.

Das Land­rats­amt Lich­ten­fels bedankt sich recht herz­lich bei den Senio­rin­nen und Senio­ren für ihre Auf­merk­sam­keit und bei Georg Zeth­ner mit sei­nem Team für die Gast­freund­schaft und die Mög­lich­keit über den neu­en ÖPNV im Land­kreis zu berichten.