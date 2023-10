Der Land­kreis Kro­nach erneu­ert die Kreis­stra­ße KC 24 in der Orts­durch­fahrt Rei­chen­bach. Die Bau­ar­bei­ten für den ersten Bau­ab­schnitt in der Teu­schnit­zer Stra­ße begin­nen am Mon­tag, 9. Okto­ber 2023 um 8:00 Uhr und dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Ende des Jah­res. Die rest­li­che Strecke der Orts­durch­fahrt wird vor­aus­sicht­lich ab April 2024 ausgebaut.

Die Kreis­stra­ße KC 24 ist für die Dau­er der Bau­ar­bei­ten vom Orts­ein­gang von Teu­schnitz kom­mend bis zur Ein­mün­dung in die Krem­nitz­stra­ße für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Die not­wen­di­gen Umlei­tun­gen sind ausgeschildert.

Wie die Mobi­li­täts­zen­tra­le mit­teilt, kann die Hal­te­stel­le Rei­chen­bach Orts­mit­te wäh­rend der Bau­ar­bei­ten nicht bedient wer­den. Als Ersatz­hal­te­stel­le dient der Stand­ort Rei­chen­bach Sport­platz. Der Bau­stel­len­fahr­plan der Linie 7, der auch die Sper­rung der OD Teu­schnitz ab 9. Okto­ber mit berück­sich­tigt, kann auf der Home­page des Land­krei­ses im Lau­fe des Don­ners­tags abge­ru­fen werden.

Das Land­rats­amt Kro­nach bit­tet die betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die­se not­wen­di­ge Maßnahme.