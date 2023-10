Basti­an Maria „Dau­men hoch. Per Anhal­ter nach Fern­ost“, Rei­se­vor­trag – Mi, 25.10. 20 Uhr Stadt­hal­le – Tickets unter: www​.kul​tur​amt​-hass​furt​.de

11533 km, 136x per Anhal­ter, 12 Län­der, 1 Ziel! Eigent­lich wol­len Foto­graf Basti­an und sei­ne Frau im März 2020 per Anhal­ter nach Tokio zu den Olym­pi­schen Spie­len rei­sen. Doch auf­grund der Pan­de­mie gibt es ein paar Plan­än­de­run­gen. Er wird Volon­tär auf einer Pfer­de-Ranch in Kapa­do­ki­en, sie tref­fen in Kir­gi­si­en tra­di­tio­nel­le Adler­jä­ger und wer­den von der paki­sta­ni­schen Poli­zei in Mul­tan ver­haf­tet und von einem wil­den Ele­fan­ten gejagt. Trotz 15jähriger Erfah­rung im Back­pack­ing kom­men die bei­den Tram­per und Couch­sur­fer in der Tür­kei, Usbe­ki­stan und Sri Lan­ka an die Gren­zen ihrer Kom­fort­zo­ne. Mit 3€ am Tag in der Welt unter­wegs sein? Nach 1,5 Jah­ren wie­der zu Hau­se sein? Basti­an ver­rät alles! Resü­mee: Dau­men hoch!, so das Kul­tur­amt Haßfurt.