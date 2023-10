Ver­lo­sungs­ak­ti­on: Ehren­amts­kar­ten­in­ha­be­rin­nen und ‑inha­ber aus dem Land­kreis aufgepasst

Die Wild­bret­wo­chen in Erlan­gen-Höch­stadt ste­hen vor der Tür. Vom 22. Okto­ber bis 26. Novem­ber 2023 fin­den die vier­zehn­ten Wild­bret­wo­chen des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt statt. Das Ehren­amts­bü­ro des Land­krei­ses möch­ten dies zum Anlass neh­men, den Ehren­amts­kar­ten­in­ha­be­rin­nen und ‑inha­bern DAN­KE zu sagen!

Des­halb ver­lost das Ehren­amts­bü­ro unten den Ehren­amts­kar­ten­in­ha­be­rin­nen und ‑inha­bern des Land­krei­ses 3x einen Essens­gut­schein in Höhe von 60 Euro.

INFOS ZUR VER­LO­SUNG UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN

An der Herbst-Ver­lo­sung kön­nen alle Inha­be­rin­nen und ‑inha­ber der Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te teil­neh­men, deren Wohn­sitz im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt ist.

Wer an der Ver­lo­sungs­ak­ti­on mit­ma­chen will, schickt eine E‑Mail mit dem Betreff „Ver­lo­sung Wild­bret“ und sei­nen Vor- und Nach­na­men sowie Anschrift und Tele­fon­num­mer an ehrenamtskarte@​erlangen-​hoechstadt.​de.

Die Teil­nah­me an der Ver­lo­sung ist bis ein­schließ­lich Mitt­woch, den 11. Okto­ber 2023 mög­lich und erfolgt via Los­ver­fah­ren. Zu gewin­nen gibt es 3x einen Essens­gut­schein in Höhe von 60 Euro. Die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner wer­den nach der Aus­lo­sung schrift­lich benach­rich­tigt. Eine Aus­zah­lung der Sum­me ist nicht mög­lich. Der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Teil­nah­me­be­din­gun­gen sind unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​e​h​r​e​n​a​m​t​/​p​r​e​i​s​e​-​w​e​t​t​b​e​w​e​rbe/ abruf­bar.