Im Schluss­vier­tel das Spiel aus den Hän­den gegeben

Ein schwa­ches Schluss­vier­tel brach­te dem BBC Bay­reuth zum Auf­takt der Sai­son in der Zwei­ten Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga ProA eine 63:66 (40:31)-Niederlage bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS Frankfurt

1.Viertel

Der BBC star­te­te das Spiel mit Shane Gat­ling, Selim Fofa­na, Mar­co Rahn, Aaron Car­ver und Len­ny Liedt­ke. Nach einem aus­ge­gli­che­nen Beginn mit weni­gen Punk­ten auf bei­den Sei­ten leg­ten die Bay­reu­ther ab der 6. Minu­te eine 12:0‑Serie zur zwi­schen­zeit­li­chen 17:6‑Führung aufs Parkett.

Beson­ders tat sich dabei Kri­sti­an Sjo­lund mit acht Punk­ten, dar­un­ter zwei Drei­ern, her­vor. Zum Schluss des ersten Vier­tels kamen die FRA­PORT KYLI­NERS wie­der etwas her­an, nach zehn Minu­ten stand es 18:13 für den BBC.

2. Vier­tel

Auch das zwei­te Vier­tel war durch rela­tiv vie­le Fehl­wür­fe auf Sei­ten der Gast­ge­ber geprägt. Nach einem Drei­er von Len­ny Liedt­ke stand es nach 14 Minu­ten 26:17. Der BBC hielt den Abstand zu den Hes­sen, obwohl Frank­furt zu die­sem Zeit­punkt bei den Offen­siv-Rebounds deut­lich vor­ne lag. Die Gast­ge­ber lie­ßen zu vie­le leich­te Wür­fe zu und waren offen­siv nicht im Rhyth­mus. Bay­reuth ließ den Ball lau­fen. 29:21 stand es nach 17 Minu­ten. Nach einem Vier-Punk­te-Spiel von Selim Fofa­na, der in der Pha­se vor der Halb­zeit das Bay­reu­ther Spiel maß­geb­lich bestimm­te, lag der BBC mit 33:25 vor­ne. Ein Drei­er mit dem Buz­zer von Selim Fofa­na, der mit zwölf Punk­ten auch bester Bay­reu­ther Wer­fer in den ersten 20 Minu­ten war, sorg­te letzt­lich für die 40:31-Führung der Gäste zur Halbzeitpause.

3. Vier­tel

Zu Beginn des drit­ten Abschnit­tes mach­te Frank­furt mehr Druck. Bay­reuth hielt jedoch enga­giert dage­gen und blieb nach 25 Minu­ten mit 46:38 vor­ne. Die erste zwei­stel­li­ge Füh­rung (49:38) besorg­te Shane Gat­ling mit einem Drei­er. Der BBC kon­trol­lier­te das Spiel sehr gut. Shane Gat­ling rag­te in die­ser Pha­se bei Bay­reuth her­aus. Frank­furt kam zwar zum Vier­tel­en­de noch­mal etwas her­an, der BBC lag aber nach 30 Minu­ten mit 56:48 vorne.

4. Vier­tel

Zu Beginn des Schluss­vier­tels ver­kürz­te Frank­furt auf 56:51, Mla­den Dri­jen­cic unter­brach den Spiel­fluss der Sky­li­ners mit einer Aus­zeit. Das Momen­tum blieb jedoch auf Sei­ten der Gast­ge­ber, Bay­reuth war aus dem Rhyth­mus und ver­lor die Kon­trol­le. Mit einem Drei­er glich Came­ron Hen­ry zum 57:57 aus. Mar­co Völ­ler brach­te Frank­furt mit einem Drei­er zum 61:59 in Front (3:20 vor Schluss). Aaron Car­ver glich wie­der zum 63:63 aus, das Spiel ging abso­lut offen in die Cruncht­i­me. Boo­ker Coplin brach­te 36 Sekun­den vor Schluss Frank­furt mit 65:63 in Front, Mla­den Dri­jen­cic nahm eine wei­te­re Aus­zeit. Shane Gat­ling woll­te zu viel, ver­warf und der Ball war bei Frank­furt. Boo­ker Coplin ver­lor dann für die Gast­ge­ber den Ball im Ein­wurf. Selim Fofa­na ver­warf anschlie­ßend einen Drei­er­ver­such, dann muss­te von Sei­ten der Bay­reu­ther im Gegen­zug 3,9 Sekun­den vor Schluss gefoult wer­den. Frank­furt traf nur einen Frei­wurf, auf der Gegen­sei­te ver­warf aller­dings Selim Fofa­na einen wei­te­ren Drei­er­ver­such mit dem Buz­zer – der BBC hat­te mit 63:66 ver­lo­ren, das Schluss­vier­tel muss­te mit 7:18 abge­ge­ben wer­den. Letzt­lich gab es einen klas­si­schen „drecki­gen Sieg“ für die FRA­PORT SKYLINERS.

Stim­men zum Spiel

MLA­DEN DRI­JEN­CIC (HEAD­COACH, BBC BAY­REUTH): „Gra­tu­la­ti­on an Frank­furt zum ver­dien­ten Sieg. Ich den­ke, wir hät­ten genau­so als ver­dien­ter Sie­ger daste­hen kön­nen. Wenn man aber eine Num­mer anschaut, die eine ande­re Num­mer pro­du­ziert, dann erkennt man, war­um wir ver­lo­ren haben.

Wir haben 21 Offen­siv­re­bounds abge­ge­ben und Frank­furt erspielt dar­aus 15 Punk­te. Die­se Offen­siv­re­bounds neh­men uns die Chan­ce auf den Fast­break und neh­men uns vie­le ande­re Ele­men­te unse­res Spiels weg. Mit vie­len Din­gen bin ich zufrie­den, aber wir haben jetzt kla­re Berei­che, an denen wir im näch­sten Trai­ning arbei­ten können.“

DENIS WUCHE­RER (HEAD­COACH, FRA­PORT SKY­LI­NERS): „Dan­ke an Mla­den für die Glück­wün­sche. Ich stim­me ihm auch zu, dass auch Bay­reuth heu­te als ver­dien­ter Sie­ger vom Par­kett hät­te gehen kön­nen. Es war eine zähe Ver­an­stal­tung, vor allem in der ersten Halb­zeit. Was aber froh stimmt, ist natür­lich der Sieg und ich hof­fe, dass unse­re Fans mit einem guten Gefühl aus der Are­na gehen. Rebounds und Ver­tei­di­gung haben uns heu­te sehr gehol­fen. Wich­tig ist, dass wir Wege gefun­den haben, zurück­zu­kom­men und das Spiel zu gewin­nen. Dar­auf bau­en wir auf und das neh­men wir mit.“

Spie­ler der Partie

Bester Bay­reu­ther Wer­fer war Shane Gat­ling mit 17 Punk­ten vor Selim Fofa­na mit 15 Zäh­lern. Im Rebound­be­reich lag Aaron Car­ver mit 13 abge­grif­fe­nen Bäl­len vor­ne. Aaron Car­ver hat­te auch die beste Effek­ti­vi­tät auf Bay­reu­ther Sei­te. Bei Frank­furt war Boo­ker Coplin mit 16 Punk­ten am zielsichersten.

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling 17 Punkte/​3 Fouls, Moritz Ple­scher 2/2, Selim Fofa­na 15/2, Mar­co Rahn 0/2, Kri­sti­an Sjo­lund 9/2, Esa Ahmad 5/2, Aaron Car­ver 10/2, Len­ny Liedt­ke 5/2;FRAPORT SKY­LI­NERS Frank­furt: Aiden Warn­holtz 4 Punkte/​2 Fouls, Jor­dan Sama­re 8/0, Boo­ker Coplin 16/3, Alvin Ony­ia 3/0, Came­ron Hen­ry 5/2, Lorenz Bren­ne­ke 7/1, Jacob Knauf 5/2, Mar­co Völ­ler 5/4, David Muen­kat 13/3;