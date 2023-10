Erich Zieg­ler GmbH, Teil der Archer Dani­els Com­pa­ny (ADM) spen­det 10.000 Euro für neu­es Ein­satz­fahr­zeug der ehren­amt­li­chen Hel­fer-vor-Ort (HvO) in Auf­seß. Groß­zü­gi­ge Spen­de ermög­licht Anschaf­fung eines neu­en Ein­satz­fahr­zeugs für Hel­fer-vor-Ort in Auf­seß Ende Sep­tem­ber durf­ten sich die ehren­amt­li­chen Mit­glie­der der Hel­fer-vor-Ort Auf­seß über die Indienst­stel­lung eines neu­es Ein­satz­fahr­zeug freu­en. Mög­lich wur­de die Ersatz­an­schaf­fung für ihr altes Ein­satz­fahr­zeug durch die Spen­de der Fir­ma Erich Zieg­ler GmbH in Auf­seß, Teil der Archer Dani­els Com­pa­ny (ADM), in Höhe von 10.000 Euro.