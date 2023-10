München/​Bayreuth: In der Ver­tei­ler­aus­schuss­sit­zung wur­de über die Anträ­ge auf Gewäh­rung von Bedarfs­zu­wei­sun­gen bzw. Sta­bi­li­sie­rungs­hil­fen für das Jahr 2023 entschieden.

Im Stimm­kreis der CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Gud­run Bren­del-Fischer profitieren:

Stadt Creu­ßen 1.680.000 €

Gemein­de Emtmannsberg

(Aus­zah­lung nach Erfül­lung der Auflagen)

910.000 €

Gemein­de Fich­tel­berg 300.00 €

Stadt Holl­feld 2.400.000 €

Stadt Peg­nitz 4.050.000 €

Markt Schna­bel­waid 270.000 €

Gemein­de Sey­bo­then­reuth 480.000 €

Stadt Wai­schen­feld 1.075.300 €

Gemein­de War­men­stein­ach 840.000 €

Markt Wei­den­berg 3.100.000 €

Beim kom­mu­na­len Finanz­aus­gleich wird 2023 mit 11,16 Mil­li­ar­den Euro ein Rekord­wert erreicht – ins­ge­samt flie­ßen über 20 Mil­li­ar­den Euro an die baye­ri­schen Kom­mu­nen. Das ist mehr als jeder vier­te Euro aus dem baye­ri­schen Staats­haus­halt. „Wir wol­len, dass die Kom­mu­nen ihre Auf­ga­ben best­mög­lich erfül­len. Damit es sich auch in Zukunft über­all in Bay­ern gut leben lässt“, so Gud­run Brendel-Fischer.