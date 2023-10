Auf Ein­la­dung des Kreis­vor­sit­zen­den der CSU Erlan­gen-Höch­stadt, Ste­fan Mül­ler, MdB, kommt zum Abschluss des Land­tags- und Bezirks­tags­wahl­kampfs in der Region…

Die Kli­ma­li­ste Erlan­gen zeigt sich besorgt über die Zukunft des Schwe­stern­wohn­heims in der Hin­den­burg­stra­ße und reiht sich damit in die…

Umwelt-Akti­on in Erlan­gen: Die Beschäf­tig­ten der Rehau Indu­stries SE & Co. KG sam­mel­ten 43 Säcke Müll

Gut für die Umwelt: Rehau-Beschäf­tig­te sam­meln in Elters­dorf 43 Säcke Müll So vie­le Mit­ar­bei­ten­de wie noch nie enga­gie­ren sich am Aktionstag…