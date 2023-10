Mit dem Tag der Offe­nen Tür in der Feu­er­wa­che Bay­reuth fand die Feu­er­wehr­ak­ti­ons­wo­che in der Stadt Bay­reuth tra­di­tio­nell ihr Ende. Bei herr­lich son­ni­gem Wet­ter war ein­mal mehr ein erfreu­lich hoher Besu­cher­an­drang zu ver­zeich­nen. Neben der Fahr­zeug- und Gerä­te­schau sowie den stünd­li­chen Füh­run­gen durch die Feu­er­wa­che, wur­den auch wie­der klei­ne­re Schau­übun­gen durch­ge­führt. Vor­ge­führt wur­de die Pati­en­ten­ret­tung mit­tels Schwer­last­tra­ge an der Dreh­lei­ter (Res­cueL­oa­der), das Lösch­un­ter­stüt­zungs­fahr­zeug (LUF), sowie Ein­satz­übun­gen der Kin­der- und Jugend­feu­er­wehr. Zur Mit­tags­zeit muss­ten eini­ge Fahr­zeu­ge und Per­so­nal zu einem Brand­ein­satz in der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße abrücken, die Ver­an­stal­tung wur­de dadurch aber nur gering­fü­gig beeinflusst.