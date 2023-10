DER KREIS­VER­BAND DER ÖDP HOF / WUN­SIE­DEL FOR­DERT FÜR ALLE SCHÜ­LER, SCHÜ­LE­RIN­NEN UND RENT­NER IM LAND­KREIS HOF DAS 365,- € TICKET DES VGN – AB 01.01.2024.

Da wir im LAND­KREIS HOF AB DEM 01. JANU­AR 2024 end­lich in der glück­li­chen Situa­ti­on sein wer­den, dem Ver­kehrs­ver­bund VGN anzu­ge­hö­ren, erhal­ten alle Schüler/​innen, die per Bus oder Bahn zur Schu­le fah­ren vom Land­kreis das 365,- € Ticket des VGN. Die­ses Ticket gilt für jedes öffent­li­che Ver­kehrs­mit­tel im gesam­ten Ver­kehrs­ver­bund des VGN, also bis weit über Nürn­berg hinaus.

Die ÖDP fin­det es aber not­wen­dig, einen wei­te­ren Schritt zu einer Ver­kehrs­wen­de und zur Ent­la­stung von Fami­li­en mit Schul­kin­dern, sowie Rent­nern zu gehen.

Das 365,- € – Ticket soll­te des­halb für ALLE Schüler/​innen gel­ten, auch für die, die zu Fuß zur Schu­le gehen. Außer­dem soll­ten auch Rent­ner die­ses Ange­bot nut­zen dür­fen. Das sorgt für Gleich­be­rech­ti­gung und Frei­heit, da die Abhän­gig­keit vom Auto redu­ziert wird. Weni­ger Auto bedeu­tet gleich­zei­tig mehr Kli­ma­schutz, weni­ger Ver­kehrs­lärm, weni­ger Unfälle.