Die Durch­füh­rung des Hei­mat- du Wie­sen­fe­stes in Bad Steben ist auch für die näch­sten Jah­re gesi­chert. Die Hofer Land-Fest­wir­te wer­den – wie schon seit 2019 – das Fest auch in den Jah­ren 2024 bis 2026 aus­rich­ten und so einen wich­ti­gen Bestand­teil des som­mer­li­chen Fest­an­ge­bo­tes in Bad Steben über­neh­men. Nach gemein­sa­men Bera­tun­gen mit der aus der Mit­te des Markt­ge­mein­de­ra­tes und den Fest­wir­ten gebil­de­ten „Arbeits­ge­mein­schaft Wie­sen­fest“ hat man sich über eini­ge orga­ni­sa­to­ri­sche Ver­bes­se­run­gen geei­nigt um die Attrak­ti­vi­tät der Ver­an­stal­tung in Zukunft noch zu verbessern.

Gemein­sam mit Mar­kus Rich­ter und Chri­sti­an Schwa­ger als Ver­tre­ter der Fest­wir­te unter­zeich­ne­te die­ser Tage Bür­ger­mei­ster Bert Horn die Ver­ein­ba­rung im Rat­haus von Bad Steben.