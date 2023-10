Bür­ger­mei­ster besucht baye­ri­sche Zim­me­rer und Holzbauer

Unter dem Mot­to „Mit Holz gestal­ten und die Welt erhal­ten“ fin­det am Wochen­en­de der Baye­ri­sche Zim­me­rer- und Holz­bau­ge­wer­be­tag in Erlan­gen statt. Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth folgt einer Ein­la­dung zum Fest­abend am Frei­tag, 6. Okto­ber, in die Hein­rich-Lades-Hal­le und spricht ein Grußwort.

Frei­tag, 06. Okto­ber 2023, 18:00 Uhr, Hein­rich-Lades-Hal­le, Rat­haus­platz 1