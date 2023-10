Festi­val „Frei Bord­stein­kan­te“ in der Erlan­ger Altstadt

Zum zwei­ten Mal fin­det am Sams­tag, 7. Okto­ber, ab 14:00 Uhr das Festi­val für Kunst + Kul­tur „Frei Bord­stein­kan­te“ in der Erlan­ger Alt­stadt statt. Frei Bord­stein­kan­te ist ein Festi­val für die regio­na­le freie Kunst- und Krea­tiv­sze­ne in Erlan­gen und ein Tag vol­ler Live-Musik, Per­for­mance, Kunst zum Mit­ma­chen, Live-Pain­ting, Aus­stel­lun­gen und vie­lem mehr auf einer Büh­ne, auf der Stra­ße und in den anlie­gen­den Cafés, Ate­liers und Geschäf­ten der Erlan­ger Alt­stadt. Über 80 ver­schie­de­ne Künst­le­rin­nen und Künst­ler auf über 20 ver­schie­de­nen Büh­nen locken mit Musik, Wort, Per­for­mance, Kunst und unter­schied­li­chen Mit­ma­ch­an­ge­bo­ten. Das Festi­val wird vom Amt für Stadt­teil­ar­beit in Koope­ra­ti­on mit dem Kul­tur­zen­trum E‑Werk ver­an­stal­tet. Der Ein­tritt ist frei. Wei­te­re Infos: https://www.e‑werk.de/frei-bordsteinkante/

Ver­kehrs­recht­li­che Maß­nah­men wäh­rend des Festivals

Im Zuge des Festi­vals kommt es auch zu eini­gen ver­kehrs­recht­li­chen Maß­nah­men: So wird die Schiffstra­ße zwi­schen Was­ser­turm­stra­ße und Engelstra­ße sowie die Kir­chen­stra­ße zwi­schen Engelstra­ße und Alt­städ­ter Kir­chen­platz am Sams­tag, 7. Okto­ber, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 23:30 Uhr für Fahr­zeu­ge aller Art gesperrt. In der Schiffstra­ße zwi­schen Was­ser­turm­stra­ße und Engelstra­ße wird im Bereich der Bewoh­ner­park­plät­ze beid­sei­tig für den glei­chen Zeit­raum das Hal­ten unter­sagt, eben­so in der Kir­chen­stra­ße zwi­schen Engelstra­ße und Alt­städ­ter Kir­chen­platz.