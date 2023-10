Ver­dien­ter Sieg gegen Fried­richs­ha­fen folgt unnö­ti­ge Nie­der­la­ge gegen Mimmenhausen

Nach einem nahe­zu per­fek­ten Sai­son­start für den VC Elt­mann, war das Team um Trai­ner Chri­sti­an Jen­de am Wochen­en­de gleich zwei­mal gefor­dert. Nach einem erfolg­rei­chen Start ins Wochen­en­de und einem umkämpf­ten Sieg gegen die Nach­wuchs­aus­wahl des VfB Fried­richs­ha­fen, muss­ten sich die Unter­fran­ken am Sonn­tag in einer span­nen­den Par­tie dem TSV Mim­men­hau­sen geschla­gen geben. „Das war ein ziem­lich tur­bu­len­tes Wochen­en­de. Das Spiel gegen die Young­sters war ziem­lich chao­tisch und ich bin sehr froh, dass wir es nach dem Rück­stand geschafft haben, die Par­tie zu dre­hen. Da wer­den noch eini­ge Mann­schaf­ten ihre Pro­ble­me bekom­men und ich zie­he den Hut vor der star­ken Lei­stung der jun­gen Häf­ler.“, so Mana­ger Resch­ke nach dem Aus­wärts­sieg. Dass auch am Sonn­tag deut­lich mehr zu holen war, brach­te Zuspie­ler und MVP Jason Lieb wie folgt auf den Punkt: „Das ist schon echt unfass­bar ärger­lich. Gera­de den ersten Satz dür­fen wir nicht mehr aus der Hand geben. Ich glau­be, wir füh­ren 17:11 oder so und ste­hen am Ende dann doch mit lee­ren Hän­den da. Über das gesam­te Match haben wir es nicht geschafft, uns für die star­ke Lei­stung zu beloh­nen und Mim­men­hau­sen immer wie­der ins Spiel zurück­ge­bracht. Wir müs­sen in den näch­sten Wochen dar­an arbei­ten, unse­re gute Lei­stung über die gesam­te Satz­dau­er durch­zu­zie­hen, damit wir uns am Ende auch für die har­te Arbeit beloh­nen und kei­ne wich­ti­gen Punk­te verschenken.

Nicht schlecht staun­ten die bei­den Team, das Schieds­ge­richt, Zuschau­er und die Fans vor den Bild­schir­men am Sams­tag­nach­mit­tag, als die Spie­ler des VC Elt­mann und des VfB Fried­richs­ha­fen das Spiel­feld kurz vor Anpfiff ver­las­sen muss­ten. Grund dafür: Der Feu­er­alarm. Auch wenn es sich wie bereits erwar­tet um einen Fehl­alarm han­deln soll­te, ver­zö­ger­te sich der Spiel­be­ginn und das Match konn­te erst eini­ge Minu­ten spä­ter ange­pfif­fen wer­den. Den bes­se­ren Start erwisch­te hier­bei der Gast­ge­ber vom Boden­see, der im ersten Satz eine feh­ler­freie Vor­stel­lung ablie­fer­te und den ersten Abschnitt deut­lich und ver­dient für sich ent­schei­den konn­te. Nach einer erneu­ten Unter­bre­chung vor dem zwei­ten Satz hat­te es der VC Elt­mann nun end­lich geschafft, den Kampf anzu­neh­men und kam deut­lich bes­ser ins Match. Beson­ders bemerk­bar mach­te sich hier­bei die Ein­wechs­lung von Rou­ti­nier Seba­sti­an Rich­ter, der das Spiel beru­hi­gen konn­te und mit cle­ve­ren Angrif­fen dafür sorg­te, dass die näch­sten bei­den Spiel­ab­schnit­te rela­tiv deut­lich gewon­nen wer­den konn­ten. Im letz­ten Satz des Tages wur­de es dann noch­mal span­nend und bei­de Mann­schaf­ten schenk­ten sich abso­lut nichts. Erst beim Stan­de von 23:23 konn­te der VC Elt­mann den Rück­stand ega­li­sie­ren und den zwei­ten Aus­wärts­sieg unter Dach und Fach brin­gen. „Das war ein gan­zes Stück Arbeit und es wur­de das erwar­tet schwe­re Spiel. Auch wenn nicht alles per­fekt funk­tio­niert hat, sind wir natür­lich froh, wich­ti­ge drei Punk­te mit nach Elt­mann zu neh­men.“ So Kapi­tän Johan­nes Engel.

Nach einer lecke­ren Piz­za, einem span­nen­den Pokerabend und einer kom­for­ta­blen Über­nach­tung in Fried­richs­ha­fen ging es für den VC Elt­mann dann direkt wei­ter nach Salem, wo am Sonn­tag bereits der näch­ste Geg­ner aus Mim­men­hau­sen war­te­te. Auch wenn das Team ohne ihren berühm­te­sten Spie­ler Chri­sti­an Pam­pel auf­lief, zeig­te sich schon wäh­rend dem Auf­wär­men, dass der TSV alles dar­an­set­zen woll­te, den ersten Sieg der Sai­son ein­zu­fah­ren und einen Fehl­start zu ver­hin­dern. Den bes­se­ren Start in die Par­tie erwisch­te das Team aus Elt­mann, dass sich durch star­ke Auf­schlag­se­ri­en von Lieb und Sta­nic abset­zen konn­te und einen kom­for­ta­blen Vor­sprung her­aus­ar­bei­te­te. Nach der zwei­ten tech­ni­schen Aus­zeit kam es dann jedoch zu einem Bruch beim VCE und eini­ge Unkon­zen­triert­hei­ten, Fehl­ab­spra­chen und natür­lich eine immer bes­ser wer­den­de Mann­schaft aus Mim­men­hau­sen sorg­ten dafür, dass der schon sicher geglaub­te erste Satz doch noch mit 28:26 an den Gast­ge­ber ging. Auch der zwei­te Satz gestal­te­te sich zu einem span­nen­den Spek­ta­kel für die zahl­rei­chen Zuschau­er, die trotz strah­len­den Son­nen­schein für eine groß­ar­ti­ge Stim­mung in der BZ Are­na sorg­ten. Aus Sicht der Elt­man­ner soll­te auch die­ser Abschnitt lei­der nicht zum gewünsch­ten Erfolg füh­ren und wie in Satz eins konn­te man die Füh­rung, die man sich zu Satz­be­ginn her­aus­ge­spielt hat­te, nicht über die Ziel­li­nie brin­gen, sodass man mit 24:26 denk­bar knapp das Nach­se­hen hat­te. Deut­lich bes­ser lief es dann im drit­ten Satz, wo es dem VCE end­lich gelin­gen soll­te, die Lor­bee­ren für eine star­ke Lei­stung ein­zu­heim­sen. Eine kon­stan­te Lei­stung, weni­ger Feh­ler und der nöti­ge Ein­satz waren das Erfolgs­ge­heim­nis, um völ­lig ver­dient auf 1:2 zu ver­kür­zen und somit noch­mal Hoff­nung auf einen erneu­ten Aus­wärts­sieg zu schöp­fen. Ein Spie­gel­bild der ersten bei­den Sät­ze ent­wickel­te sich dann im vier­ten Satz. Der VCE star­te­te stark, erspiel­te sich einen Vor­sprung und muss­te am Ende den­noch zuse­hen, wie sich die Gast­ge­ber über den ersten Sai­son­sieg freu­en durf­ten. Auch wenn man den Elt­man­ner nicht vor­wer­fen kann, nicht alles gege­ben zu haben oder nicht den nöti­gen Ein­satz gezeigt zu haben, stellt sich am Ende die Fra­ge, nach den Grün­den für die Nie­der­la­ge. „Es fällt uns wirk­lich schwer die­se Nie­der­la­ge zu erklä­ren. Wir waren auf kei­nen Fall das schlech­te­re Team und es ist so ärger­lich, dass wir es nicht geschafft haben, die gute Lei­stung kon­stant über die gesam­te Spiel­dau­er abzu­ru­fen. Dar­an gilt es jetzt zu arbei­ten und wir müs­sen die­ses Pro­blem drin­gend in den Griff bekom­men. In der Liga gewinnst du nur, wenn du kon­se­quent dei­ne Chan­cen nutzt und jeder klei­ne Feh­ler wird eis­kalt aus­ge­nutzt. Die Nie­der­la­ge hat uns das noch­mal deut­lich klar­ge­macht und wir müs­sen jetzt dar­aus ler­nen, damit wir es in zwei Wochen bes­ser machen kön­nen und uns das nicht noch­mal pas­siert.“, so Jason Lieb weiter.

Nach einem spiel­frei­en Wochen­en­de emp­fängt der VC Elt­mann dann am 14. Okto­ber 2023 die RAM­FI­RE Vol­leys aus Dres­den zum zwei­ten Heim­spiel der Sai­son. Mit der Unter­stüt­zung der hei­mi­schen Fans möch­ten die Unter­fran­ken dann wie­der zurück in die Erfolgs­spur fin­den und den näch­sten Heim­sieg ein­fah­ren, um den Anschluss an die Tabel­len­spit­ze nicht zu verpassen.

Es spiel­ten: Chri­sti­an Nowak, Bru­no Simu­nic, Johan­nes Engel, Jason Lieb (MVP), Seba­sti­an Rich­ter, Jan­nis Hopt, Melf Urban Tobi­as Wer­ner, Peri­ca Sta­nic, Gav­ra Meduric