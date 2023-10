Kürz­lich lud der CSU-Orts­ver­band Reuth sei­ne Mit­glie­der zu einem Ehrungs­abend ein. Vor­sit­zen­der Domi­nik Hen­kel freu­te sich beson­ders, den CSU-Kreis­vor­sit­zen­den und Forch­hei­mer Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten und Bür­ger­be­auf­trag­ten der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung, Micha­el Hof­mann, begrü­ßen zu dürfen.

In sei­ner Anspra­che beton­te der Orts­vor­sit­zen­de, dass lang­jäh­ri­ge Treue und Enga­ge­ment nicht mit Geld auf­zu­wie­gen sei­en. Gera­de in Zei­ten, in denen man sich oft nur kurz­fri­stig für eine Sache ein­set­ze, ver­die­ne lang­jäh­ri­ge Treue daher beson­de­ren Dank und Respekt.

Ins­ge­samt konn­te der Orts­ver­band sechs Mit­glie­der für 145 Jah­re Mit­glied­schaft ehren. In der ent­spre­chen­den Lau­da­tio ging der Orts­vor­sit­zen­de kurz auf die Ver­dien­ste der Geehr­ten ein, bevor er zusam­men mit MdL Micha­el Hof­mann die Urkun­den und Prä­sen­te überreichte.

Für zehn­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft konn­te Simon Stirn­weiß geehrt wer­den. Für 15-jäh­ri­ge Treue wur­de Eli­sa­beth Schu­ster aus­ge­zeich­net und für 20-jäh­ri­ge Treue erhielt Eli­sa­beth Knorr eine Ehren­ur­kun­de und ein klei­nes Prä­sent. Kas­sier Mar­tin Knorr sowie Dr. Axel Schult­ze erhiel­ten für 25 Jah­re Mit­glied­schaft eben­falls eine von Dr. Mar­kus Söder unter­zeich­ne­te Ehren­ur­kun­de aus den Hän­den von MdL Micha­el Hofmann.

Abschlie­ßend wur­de der ehe­ma­li­ge Stadt- und Kreis­rat und frü­he­re per­sön­li­che Refe­rent des dama­li­gen Land­rats Otto Ammon, Wolf­gang Spör­lein, für 50 Jah­re Mit­glied­schaft in der christ­lich-sozia­len Fami­lie geehrt.

Im Anschluss an die Ehrun­gen ging MdL Micha­el Hof­mann in sei­ner Rede auf die aktu­el­le poli­ti­sche Situa­ti­on und die bevor­ste­hen­den Land­tags- und Bezirks­tags­wah­len ein.