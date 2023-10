Neu­er Außen­stand­ort bie­tet Platz für bis zu 130 Schüler

Die Anzahl der Schü­ler der Bam­ber­ger Aka­de­mien für Gesund­heits- und Pfle­ge­be­ru­fe wächst ste­tig. Rund 600 Schü­ler nut­zen der­zeit das brei­te Aus­bil­dungs­an­ge­bot, das von der Pfle­ge­fach­hil­fe über Phy­sio­the­ra­pie bis hin zur Anäs­the­sie­tech­ni­schen Assi­stenz und drei ver­schie­de­nen Stu­di­en­gän­gen reicht. Auf­grund des star­ken Wachs­tums, das unter ande­rem mit dem Aus­bau der Pfle­ge­be­ru­fe ein­her­geht, eröff­ne­ten die Bam­ber­ger Aka­de­mien nun eine Pfle­ge­schu­le als Außen­stand­ort im sech­sten Stock des ehe­ma­li­gen Post­ge­bäu­des am Bam­ber­ger Bahnhof.

„Die Bam­ber­ger Aka­de­mien sind attrak­tiv und wach­sen. Weil wir die­ses Wachs­tum bewäl­ti­gen und für Schü­ler aus Stadt- und Land­kreis glei­cher­ma­ßen attrak­tiv sein wol­len, eröff­nen wir nun einen Außen­stand­ort“, so Geschäfts­füh­rer Micha­el Springs. Mit­tel­fri­stig sei geplant, die­sen Außen­stand­ort nach Scheß­litz zu ver­le­gen, um den Schü­lern aus dem Land­kreis einen lan­gen Schul­weg zu erspa­ren. „Ich wün­sche mir, dass die­ser Ort eine Begeg­nungs­stät­te wird, an der wir gemein­sam in den Aus­tausch kom­men und den Pfle­ge­be­ruf wei­ter­ent­wickeln können.“

Fünf neue, modern aus­ge­stat­te­te Unter­richts­räu­me sowie wei­te­re Räum­lich­kei­ten für Büros und Küche wer­den nun in der Lud­wig­stra­ße genutzt. Rund 130 Schü­ler fin­den in den neu­en Räu­men Platz. Hin­zu kommt ein gro­ßer Kurs­raum für 45 Per­so­nen. Der Land­kreis Bam­berg und die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH (GKG), ver­tre­ten durch Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann und stell­ver­tre­ten­den Geschäfts­füh­rer Harald Poßer, hat­ten sich im Vor­feld tat­kräf­tig für die Fer­tig­stel­lung und Eröff­nung der Räum­lich­kei­ten eingesetzt.

„Pfle­ge kann jeden tref­fen oder betref­fen. Des­halb wer­den die Her­aus­for­de­run­gen in der Pfle­ge wei­ter­hin ein wich­ti­ges The­ma der Zukunft sein“, so Bru­no Kell­ner, stell­ver­tre­ten­der Land­rat des Land­krei­ses Bam­berg. „An Men­schen Hil­fe lei­sten, das ist eine groß­ar­ti­ge Sache! Dan­ke, dass wir mit Ihnen ein Stück weit den Pfle­ge­not­stand, der uns droht, bewäl­ti­gen kön­nen. Ich freue mich des­halb beson­ders, dass die Pfle­ge­schu­le einen gro­ßen Zuwachs an Schü­lern aus dem Land­kreis ver­zeich­net und nun vor­über­ge­hend einen wei­te­ren Stand­ort in Bam­berg eröff­nen kann.“

Die bei­den Schul­lei­te­rin­nen, Vere­na End­res und Corin­na Rudolph, beton­ten bei der Eröff­nung des Außen­stand­or­tes die Viel­falt der Bam­ber­ger Aka­de­mien, die sich nun vom Berg neben dem Kli­ni­kum am Bru­der­wald bis hin­un­ter in die Innen­stadt erstreckt. Schü­ler aus 16 ver­schie­de­nen Natio­nen sei­en allei­ne in den drei Pfle­ge-Klas­sen anzu­tref­fen. „Wir freu­en uns auf ein bun­tes und viel­fäl­ti­ges Schul­le­ben in licht­durch­flu­te­ten Räu­men in inspi­rie­ren­der Höhe über den Dächern der Welt­kul­tur­er­be­stadt.“ Damit das Schul­le­ben immer Wür­ze habe und von Gemein­schaft und einem guten, gemein­sa­men Ler­nen geprägt sei, über­reich­ten Sie dem Geschäfts­füh­rer Brot und Salz.

Die Bam­ber­ger Akademien

Die Grün­dung der Bam­berg Aka­de­mien für Gesund­heits- und Pfle­ge­be­ru­fe erfolg­te im Jahr 2007. Gesell­schaf­ter sind die Sozi­al­stif­tung Bam­berg, die gemein­nüt­zi­ge Gesell­schaft sozia­ler Dien­ste, die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH und der AWO Kreis­ver­band Bam­berg Stadt und Land. Das Aus­bil­dungs­an­ge­bot umfasst die Berufs­bil­der Pfle­ge­fach­hil­fe, Pfle­ge­fach­kraft, Phy­sio­the­ra­pie, Ope­ra­ti­ons­tech­ni­sche Assi­stenz, Anäs­the­sie­tech­ni­sche Assi­stenz. Zudem wer­den drei Stu­di­en­gän­ge ange­bo­ten: Phy­sio­the­ra­pie B.Sc., Pfle­ge B.Sc. und Heb­am­men­wis­sen­schaf­ten B.Sc.. Seit 2019 gehört zu den Bam­ber­ger Aka­de­mien auch das Skills Lab Bam­berg, das pra­xis­na­he Schu­lun­gen für alle Berufs­grup­pen anbie­tet. Der­zeit besu­chen rund 600 Schü­ler die Bam­ber­ger Aka­de­mien. Die Fort- und Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­ten wer­den von über 2.500 Teil­neh­mern jähr­lich genutzt. Beschäf­tigt wer­den aktu­ell rund 80 Mitarbeiter.