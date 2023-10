Auch nach dem 2. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ste­hen die Bam­berg Bas­kets mit lee­ren Hän­den da. Nach der deut­li­chen Auf­takt­nie­der­la­ge beim Auf­stei­ger in Vech­ta unter­lag die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel am Mon­tag­abend auch in Chem­nitz. Erneut kas­sier­ten die Bas­kets über ein­hun­dert geg­ne­ri­sche Punk­te. Am Ende ver­lor man bei den NINERS Chem­nitz vor 4.592 Zuschau­ern in der Mes­se­hal­le mit 79:109 (42:54) und ließ sich pha­sen­wei­se im zwei­ten sowie im drit­ten Vier­tel buch­stäb­lich vom Geg­ner über­ren­nen. 0:17 Punk­te aus Schnell­an­grif­fen stan­den nach Spiel­schluss auf dem Sta­ti­stik­bo­gen wie auch ein klar nega­ti­ves Ver­hält­nis bei der Anzahl an Ball­ver­lu­sten (19:10).

Tops­corer auf Bam­ber­ger Sei­te war Justin Gray mit 14 Punk­ten. Filip Sta­nic erziel­te mit 11 Punk­ten und 13 Rebounds eben­so ein Dou­ble Dou­ble, wie die bei­den Chem­nit­zer Kaza Kaja­mi-Kea­ne (17 Punk­te, 11 Assists) und Jeff Gar­rett (16 Punk­te, 13 Rebounds). Erfolg­reich­ster Wer­fer der Sach­sen war Wes­ley van Beck mit 26 Zählern.