Im Herbst und Win­ter setzt der Histo­ri­sche Ver­ein Bam­berg e. V. inhalt­lich einen Schwer­punkt auf die „Macht­er­grei­fung“ durch die NSDAP und die Geschich­te der NS-Dik­ta­tur sowie die Geschich­te des Kar­me­li­ten­or­dens. „Es ist uns wich­tig, dass wir die NS-Zeit auf dem aktu­el­len Stand der For­schung inter­es­sier­ten Men­schen der Regi­on ver­mit­teln und mit aus­ge­wie­se­nen Fach­leu­ten dis­ku­tie­ren. Dabei set­zen wir deut­li­che Akzen­te auf die Ent­wick­lung in Fran­ken und Bay­ern“, so die Vor­sit­zen­de des gemein­nüt­zi­gen Ver­eins Dr. Mari­na Schein­ost. Dar­über hin­aus aber bie­tet der Histo­ri­sche Ver­ein ein brei­tes The­men­spek­trum an, bei dem die Geschich­te des Kar­me­li­ten­or­dens eine wich­ti­ge Rol­le ange­sichts des Jubi­lä­ums spielt. „Die Zusam­men­ar­beit mit ande­ren Ein­rich­tun­gen set­zen wir kon­se­quent fort“, so Dr. Scheinost.

Auf­takt zur Aus­ein­an­der­set­zung mit dem NS-Régime bie­tet ein Vor­trag des Direk­tors des Stadt­ar­chivs Bam­berg, Horst Geh­rin­ger, am Frei­tag, 6. Okto­ber, um 19 Uhr über „Die NS- Macht­über­nah­me in der Pro­vinz 1933“ an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, An der Uni­ver­si­tät 5, Raum U5/01.22.

Am Dienstag,17. Okto­ber 2023 um 19 Uhr refe­riert Andre­as Ull­mann über das The­ma „Der Kunst­ver­ein Bam­berg e. V. und sein Vor­stand in der Zeit des Natio­nal­so­zia­lis­mus“. Anschlie­ßend fin­det unter Mode­ra­ti­on von Dr. Anna Scher­baum, der Lei­te­rin der Volks­hoch­schu­le Bam­berg, eine Podi­ums­dis­kus­si­on zum The­ma „Kunst­ver­ei­ne im Drit­ten Reich – Im Wel­len­schlag der Geschich­te“ statt. Ort für die gemein­sa­me Ver­an­stal­tung des HV mit der VHS und dem Kunst­ver­ein Bam­berg ist die Volks­hoch­schu­le Bam­berg-Stadt, Tränk­gas­se (Gro­ßer Saal), Bam­berg.

Am Freitag,10. Novem­ber 2023, 19.30 Uhr refe­riert Dr. Mat­thi­as Bischel von der LMU Mün­chen über „Der Hit­ler-Luden­dorff-Putsch und Fran­ken“ an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, An der Uni­ver­si­tät 5, Raum U5/01.22.

Jubi­lä­um 750 Jah­re Kar­me­li­ten in Bam­berg ein wich­ti­ges The­ma für den HV

Am Freitag,24. Novem­ber 2023, um 19 Uhr im Gebäu­de An der Uni­ver­si­tät 5, Raum U5/01.22, in Bam­berg refe­riert Prof. Dr. Dr. Micha­el Plat­tig O. Carm. über das The­ma „Vor uner­leuch­te­ter Fröm­mig­keit bewah­re uns Gott (Tere­sa von Avila)“. Der Vor­trag lei­stet auch einen Bezug zur Aus­stel­lung „Lei­den­schaft für Gott – 750 Jah­re Kar­me­li­ten in Bamberg“

Und am Frei­tag, 15. Dezem­ber 2023, um 19 Uhr, refe­riert Dr. Edel­traud Klue­ting T. OCarm (Bam­berg) über das The­ma „Vom Berg Kar­mel nach Paris“. Die Anfän­ge des Kar­me­li­ten­or­dens. Ver­an­stal­tungs­ort ist die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, An der Uni­ver­si­tät 5, Raum U5/01.22, Bamberg.

Wei­te­re Vor­trä­ge zur Ordens­ge­schich­te fol­gen im Winter.

Bun­ter The­men­strauß beim Histo­ri­schen Verein

Am Donnerstag,16. Novem­ber 2023, um 17 Uhr bie­tet der Histo­ri­sche Ver­ein eine Aus­stel­lungs­füh­rung mit Dr. Eva Schurr durch die Aus­stel­lung „Fake Food. Essen zwi­schen Schein und Sein“. Treff­punkt ist die Samm­lung Lud­wig, Altes Rat­haus, Obe­re Brücke 1, Bamberg.

Am Dienstag,28. Novem­ber 2023, um 17 Uhr führt die Direk­to­rin der Staats­bi­blio­thek Bam­berg, Prof. Dr. Bet­ti­na Wag­ner durch die Aus­stel­lung „far­ben­froh und glanz­voll. Bunt­pa­pie­re aus den Bestän­den der Staats­bi­blio­thek Bam­berg“. Treff­punkt ist die Staats­bi­blio­thek Bam­berg, Neue Resi­denz, Dom­platz 8, Bam­berg.

Am Frei­tag, 1. Dezem­ber 2023, um 18 Uhr stellt der Histo­ri­sche Ver­ein Bam­berg den 159. Bericht des Ver­eins vor. Die rund 400 Sei­ten star­ke Publi­ka­ti­on umfasst Auf­sät­ze zu den ver­schie­den­sten The­men aus der Geschich­te des Bis­tums und Erz­bis­tums sowie der Stadt Bam­berg. – Buch­vor­stel­lung. Die Ver­öf­fent­li­chung wird in der Volks­hoch­schu­le Bam­berg-Stadt, Tränk­gas­se (Gro­ßer Saal), in Bam­berg vorgestellt.

Am Frei­tag, 8. Dezem­ber 2023, um 19 Uhr hält im Gebäu­de An der Uni­ver­si­tät 5, Raum U5/0122, in Bam­berg Dr. Cajet­an Frei­herr von Are­tin aus Mün­chen eine Vor­trag über „Unge­woll­te Fol­gen der Revo­lu­ti­on. Die Kunst­samm­lun­gen König Lud­wigs I. und ihr Schicksal

Gemein­sa­me Online-Vor­trags­rei­he zu „Bam­ber­ger Buch-Geschichten“

Im Herbst star­tet die gemein­sa­me Vor­trags­rei­se von Staats­bi­blio­thek Bam­berg, Volks­hoch­schu­le Bam­berg, Zen­trum für Mit­tel­al­ter­stu­di­en der Uni­ver­si­tät Bam­berg sowie Histo­ri­schem Ver­ein Bam­berg und Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se unter dem Mot­to „Bam­ber­ger Buch-Geschich­ten. Vir­tu­el­le Ein­blicke in die histo­ri­schen Samm­lun­gen der Staats­bi­blio­thek Bam­berg“. Die Mode­ra­ti­on liegt bei Pro­fes­so­rin Dr. Bet­ti­na Wag­ner (Staats­bi­blio­thek Bam­berg) und Dr. Anna Scher­baum (Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt). Beginn: jeweils um 19:00 Uhr s. t. Die Ver­an­stal­tun­gen sind online, die Ein­wahl­da­ten fin­den Inter­es­sier­te auf der Hom­pa­ge des Histo­ri­schen Ver­eins Bam­berg www​.hv​-bam​berg​.de. Eröff­net wird die Rei­he am Diens­tag, 7. Novem­ber 2023 von Dr. Doris Olt­rog­ge (Köln) und Prof. Dr. Robert Fuchs (Köln) mit dem The­ma „Varie­tas colorum – Zur Far­ben­viel­falt der Rei­chen­au­er Buchmalerei“.

Der zwei­te Ter­min ist Diens­tag, 14. Novem­ber 2023. Dabei behan­deln Alyssa Stei­ner M.St. (Bam­berg) und Prof. Dr. Bet­ti­na Wag­ner (Bam­berg) das The­ma „Hans Spo­rer und sei­ne deutsch­spra­chi­gen Wiegendrucke“.

Es fol­gen im Wochen­ab­stand jeweils diens­tags wei­te­re Vor­trä­ge. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter

https://​www​.staats​bi​blio​thek​-bam​berg​.de/​a​r​t​i​c​l​e​/​b​a​m​b​e​r​g​e​r​-​b​u​c​h​-​g​e​s​c​h​i​c​h​t​en/

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen des Histo­ri­schen Ver­eins Bam­berg e. V. unter www​.hv​-bam​berg​.de .