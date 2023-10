Gut für die Umwelt: Rehau-Beschäf­tig­te sam­meln in Elters­dorf 43 Säcke Müll

So vie­le Mit­ar­bei­ten­de wie noch nie enga­gie­ren sich am Akti­ons­tag des Unter­neh­mens: Ärmel hoch­krem­peln und anpacken – die REHAU Beschäf­tig­ten am Stand­ort Erlan­gen, Elters­dorf setz­ten ein Zei­chen für den Umwelt- und Kli­ma­schutz. 78 Beschäf­tig­te enga­gier­ten sich bei der Müll­sam­mel­ak­ti­on des Fami­li­en­un­ter­neh­mens und füll­ten vor Ort 43 gro­ße Müll­säcke, das ent­spricht 6 Kubik­me­tern Unrat.

So vie­le Mit­ar­bei­ten­de wie noch nie, betei­lig­ten sich in die­sem Jahr an dem Akti­ons­tag. Alle Aus­zu­bil­den­den, Beschäf­tig­te quer durch die Abtei­lun­gen und Mit­glie­der der Geschäfts­füh­rung mel­de­ten sich zum Unter­neh­mens­wei­ten „World Cle­a­nup Day“. Mit Shut­tle­bus­sen steu­er­ten die tat­kräf­ti­gen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer ver­schie­de­ne Plät­ze in der Umge­bung an. Bei­spiels­wei­se wur­den der Bahn­hof Elters­dorf, der Pend­ler­park­platz und auch das Indu­strie­ge­biet vom Müll befreit.

Alte Auto­rei­fen, Bat­te­rien, eine Sitz­bank und vier aus­ran­gier­te Fahr­rä­der – die Beschäf­tig­ten brach­ten bei der Müll- und Recy­cling­ak­ti­on eini­ges ans Licht. „REHAU gestal­tet nicht nur den Fort­schritt, son­dern ver­bes­sert dabei stets unser aller Leben – heu­te und mor­gen. Die­se kon­zer­tier­te Müll­sam­mel­ak­ti­on ist dafür ein haus­ra­gen­des Bei­spiel“, sag­te Car­sten Heu­er, Stand­ort­ver­ant­wort­li­cher Erlan­gen und CEO REHAU Win­dow Solu­ti­ons, der sich unter den Müll­samm­lern befand. „Unse­re Team­ar­beit macht uns stark. So gestal­tet REHAU aktiv eine nach­hal­ti­ge und lebens­wer­te Zukunft – in unse­rer Regi­on und auf der gan­zen Welt“.

Tat­kräf­tig wirk­te eben­so Dr. Roger Schön­born, Stand­ort­ver­ant­wort­li­cher Erlan­gen und CEO REHAU Buil­ding Solu­ti­ons, bei der Akti­on in Erlan­gen mit: „Mit unse­rer kon­zer­tier­ten Müll­sam­mel- und Recy­cling­ak­ti­on haben wir nicht nur einen deut­li­chen und spür­ba­ren Fort­schritt in punc­to Umwelt­schutz vor Ort erzielt. Die beein­drucken­de Anzahl der Frei­wil­li­gen zeigt unser authen­ti­sches Enga­ge­ment im Bereich Nach­hal­tig­keit und Kli­ma­schutz und trägt dazu bei, dass wir als ver­ant­wor­tungs­vol­les Unter­neh­men wahr­ge­nom­men wer­den“, so Schön­born. „Gemein­sam wol­len wir bei REHAU aktiv an der Gestal­tung einer nach­hal­ti­gen und lebens­wer­ten Zukunft mit­wir­ken – nicht nur am REHAU Stand­ort und in der Gemein­de Elters­dorf, son­dern auch dar­über hinaus.“

Beschäf­tig­te von mehr als 30 Stand­or­ten des inter­na­tio­nal agie­ren­den Fami­li­en­un­ter­neh­mens waren für den Akti­ons­tag ange­mel­det. In Elters­dorf wur­den die Auf­räum­grup­pen aus ver­schie­de­nen Abtei­lun­gen und Geschäfts­be­rei­chen bunt gemischt. Par­al­lel zur Sam­mel­ak­ti­on auf der Stra­ße fand im Unter­neh­men eine Recy­cling­ak­ti­on statt. Lager- und Büro­flä­chen wur­den gemein­sam auf­ge­räumt, neu struk­tu­riert und alte Unter­la­gen und Muster aus­sor­tiert. Auch hier galt der Fokus der säu­ber­li­chen Müll­tren­nung und einem mög­li­chen Recy­cling. Unter ande­rem wur­den 21 Git­ter­bo­xen mit Kunst­stof­fen, ca. 750 Kilo­gramm Papier, 420 Kilo­gramm Metall und 300 Kilo­gramm Holz aussortiert.

Das Groß­rei­ne­ma­chen fand sei­nen Abschluss im gesel­li­gen Tref­fen, bei dem die Frei­wil­li­gen mit Geträn­ken und lecke­ren Essen belohnt wur­den, zum Bei­spiel Kru­sten­bra­ten und Pasta mit Soße. Das Feed­back der Teil­neh­men­den war am Ende des Tages abso­lut posi­tiv: Nicht nur, dass Sie durch ihre Betei­li­gung dazu bei­getra­gen haben, den Stand­ort sau­be­rer zu gestal­ten, son­dern auch für das Team­buil­ding der Beleg­schaft brach­te die Akti­on posi­ti­ve Impulse.