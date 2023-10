Nach zehn Jah­ren Absti­nenz in der zwei­ten Bun­des­li­ga ist die Mann­schaft sehr stolz und freu­te sich enorm über den gro­ßen Sup­port der Fans

Vor 400 begei­ster­ten Zuschau­ern konn­te sich der TSV Brei­ten­güß­bach mit 83:69 gegen die Tro­pics aus Ober­ha­ching durch­set­zen. Der TSV set­ze sich schnell durch einen 11:0‑Lauf durch Drei­er von Timo Dip­pold und Chri­stoph Bau­er mit 13:2 ab. Mit die­sem Abstand konn­ten die Ober­fran­ken in die erste Vier­tel­pau­se gehen (21:8). Im zwei­ten Vier­tel konn­te der dezi­mier­te Geg­ner, der mit nur sie­ben Spie­lern antrat, die­sen Abstand nicht auf­ho­len. Hier­bei stach der ehe­ma­li­ge Brei­ten­güß­ba­cher Jörg Dip­pold mit acht Punk­ten her­vor und ließ den­noch das Spiel offen. Mit 40:26 gin­gen bei­de Mann­schaf­ten zur Halb­zeit­pau­se in die Kabinen.

Unkon­zen­triert kam die Heim­mann­schaft aus der Kabi­ne und die Hachin­ger kamen nach vier Minu­ten im drit­ten Vier­tel auf acht Punk­te her­an (46:38). Nun droh­te das Spiel zu kip­pen. Durch zehn Punk­te in Fol­ge von Leo Trummeter und Frei­wür­fe von Stef­fen Wal­de bau­ten die Gast­ge­ber wie­der mit 15 Punk­ten den Vor­sprung aus (58:43). Den­noch ent­schie­den die Vor­städ­ter aus Mün­chen das drit­te Vier­tel mit 20:18 für sich.

Im Schluss­vier­tel schwan­den zuse­hends die Kräf­te der auf­op­fe­rungs­voll kämp­fen­den Gäste und der TSV konn­te die Par­tie für sich ent­schei­den. Mar­lon Ste­phan glänz­te durch drei Assists in Fol­ge, unter ande­rem mit einem Alleyoop-Anspiel auf Jonas Klaus. Somit war am Sieg der Güß­ba­cher nicht mehr zu rüt­teln und der erste Heim­sieg der Sai­son wur­de in der gan­zen Hal­le gefeiert.

Coach Mark Völkl nach dem Spiel: „Es ist klar zu sehen, dass wir noch zu vie­le Ups and Downs haben. Den­noch sind wir stolz auf den Sieg, doch steht der Mann­schaft noch viel Arbeit bevor. Nach der Nie­der­la­ge in Frank­furt ist ein klei­ner Fort­schritt zu erken­nen, den wir wei­ter aus­bau­en wollen.“