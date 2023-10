Die Tri­ath­lon­ab­tei­lung des SV Bay­reuth rich­tet am Sonn­tag den 15.10.2023 zum sech­sten Mal den „Swim & Run“ im und um das SVB Hal­len­bad aus. Dabei han­delt es sich um eine Sport­ver­an­stal­tung für jeder­mann, bei der zuerst geschwom­men und anschlie­ßend gelau­fen wird. Die Erwach­se­nen schwim­men dazu 600 Meter im Becken und absol­vie­ren nach einer kur­zen Pau­se 5 Kilo­me­ter auf der Lauf­strecke am Roten Main ent­lang. Erst­mals gibt es auch eine Schnup­per­di­stanz für Erwach­se­ne mit 300 Metern Schwim­men und 2,5 km Lau­fen. Für Kin­der und Jugend­li­che gibt es kür­ze­re Distan­zen. Außer­dem wird auch eine Inklu­si­ons­wer­tung ange­bo­ten. Die Teil­nah­me ist für alle ab Jahr­gang 2017 und älter mög­lich. Die Frist für Vor­anmel­dun­gen endet am Mitt­woch den 11.10.23. Nach­mel­dun­gen sind am Ver­an­stal­tungs­tag vor Ort gegen eine zusätz­li­che Gebühr mög­lich. Im Anschluss an die Ver­an­stal­tung fin­det eine Sie­ger­eh­rung statt. Die Mög­lich­keit zur Anmel­dung fin­det sich auf https://​swi​man​drun​.svb​-tri​ath​lon​.de/. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und der Zeit­plan sind eben­falls auf der Home­page oder auf der Face­book Sei­te des SV Bay­reuth Tri­ath­lon ersichtlich.