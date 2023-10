Bereits zum 33. Mal jähr­te sich der Tag der Deut­schen Ein­heit. Ein Tag, der nicht nur die poli­ti­sche Land­kar­te Euro­pas ver­än­der­te, son­dern auch die Hoff­nun­gen von Mil­lio­nen Men­schen in Ost und West. Um die­sen Tag zu fei­ern und an den histo­ri­schen Moment zu erin­nern, pflanz­te der SPD-Kreis­ver­band Bay­reuth-Land zusam­men mit Bür­ger­mei­ste­rin Sybil­le Pichl nun eine „Ein­heits­lin­de“ in der Gemein­de Eckersdorf.

„Was könn­te sym­bo­li­scher sein, als an die­sem Tag eine Lin­de zu pflan­zen? Sie ist ein Baum, der seit Jahr­hun­der­ten für Gemein­schaft, Zusam­men­halt und Frie­den steht“, so die Kreis­vor­sit­zen­de Sil­ke Win­kel­mai­er. Sie sei nicht nur ein Sym­bol für die Ein­heit unse­res Lan­des, son­dern ste­he auch für Wer­te, die der Sozi­al­de­mo­kra­tie wich­tig sei­en, Soli­da­ri­tät, Gerech­tig­keit und Demo­kra­tie, ergänz­te Co-Vor­sit­zen­der Flo­ri­an Fähnrich.

Bür­ger­mei­ste­rin Sybil­le Pichl freu­te sich sehr, dass der SPD-Kreis­ver­band die Gemein­de Eckers­dorf als Stand­ort für die Lin­de, die aus einer Baum­schu­le in Ste­chen­dorf stammt, aus­wähl­te. „Hier direkt neben der neu errich­te­ten Kin­der­ta­ges­stät­te wird der Baum wach­sen und gedei­hen und eines Tages den Kin­dern küh­len­den Schat­ten spenden“.

Für Halil Tas­de­len ist die­ser Baum aber auch ein Weck­ruf dafür, dass die Grä­ben zwi­schen Ost und West end­lich voll­stän­dig über­wun­den wer­den müs­sen. „Es gibt immer noch Unter­schie­de in den Lebens­ver­hält­nis­sen, im Bil­dungs­ni­veau und in den Chan­cen, die Men­schen in den bei­den Tei­len Deutsch­lands haben. Die­sen Umstand ver­su­chen die Rechts­po­pu­li­sten in die­sem Land aus­zu­nut­zen. Und sie haben damit Erfolg. Die Umfra­ge­er­geb­nis­se im Osten des Lan­des las­sen uns erschrocken zurück. Doch auch im Westen des Lan­des fin­den die Popu­li­sten immer mehr Zuspruch. Umso trau­ri­ger ist es, dass auch ver­meint­lich demo­kra­ti­sche Par­tei­en in Wahl­kämp­fen in das glei­che Horn bla­sen und auf dem Rücken der Schwäch­sten um Stim­men buh­len“, mahn­te er.

Mit der Ein­heits­lin­de will der SPD-Kreis­ver­band alle ermu­ti­gen, sich aktiv für unse­re Demo­kra­tie, für ein gerech­tes Mit­ein­an­der und für eine offe­ne Gesell­schaft ein­zu­set­zen. „Las­sen Sie uns die Ein­heit unse­res Lan­des als Ver­pflich­tung begrei­fen, gemein­sam an einer bes­se­ren Zukunft zu arbei­ten“, so Bay­reuths zwei­ter Bür­ger­mei­ster Andre­as Zip­pel abschließend.