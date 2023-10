Die­se Ver­an­stal­tun­gen fin­den rund um Pot­ten­stein im Okto­ber 2023 statt

Der Okto­ber bie­tet eine Viel­zahl von Ver­an­stal­tun­gen in Pot­ten­stein – vom Work­shop „Schmie­de dei­nen eige­nen Sil­ber­ring“ bis zur Gruselführung.

Sams­tag, 07.10.2023 um 16:00 Uhr

Bier­stadt­füh­rung – die süf­fi­ge Tour für Genie­ßer & Dur­sti­ge. Erle­ben Sie über 500 Jah­re bay­ri­sches Rein­heits­ge­bot im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz! Fol­ge dem Stadt­he­rold und ler­nen Sie Pot­ten­stein bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung zum The­ma Bier ken­nen. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot und kön­nen dabei drei ver­schie­de­ne, typi­sche frän­ki­sche Bie­re testen. Der kuli­na­ri­sche Rund­gang dau­ert etwa 2 Stun­den. Im Rund­gang ent­hal­ten ist die Stadt­füh­rung, die Ein­kehr mit drei Schop­pen ein­hei­mi­sches Bier (á 0,25 Ltr.). Preis: 18,-€/Person vor Beginn der Füh­rung in bar beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp

Sonn­tag, 08.10.2023 um 10:30 Uhr

Kon­zert der Blas­ka­pel­le Kir­chen­bir­kig im Kur­park Pot­ten­stein. Ein­tritt frei. Bei Regen ent­fällt das Konzert.

Mon­tag, 09.10.2023 um 09:45 Uhr

Qi Gong – Herbst­aus­flug in das Obe­re Pütt­lach­tal. Wir nut­zen den gol­de­nen Herbst und tun Kör­per und Geist etwas Gutes. Los geht es um 9:45 Uhr am Park­platz Wald­ca­fé. Wir lockern und deh­nen uns und lau­fen gemein­sam mit dem nie­ren­stär­ken­den Qigong-Gehen „XING GONG“ zur Kneipp­an­la­ge. Dort füh­ren wir die Übung “Yùn Huà Gong“ – Die 3 Dan­ti­an öff­nen und schlie­ßen in 4 Him­mels­rich­tun­gen kom­plett zusam­men­hän­gend aus. Die­se Übung bringt Intui­ti­on (3.Auge/oberes Dan­ti­an), Herz (mitt­le­res Dan­tain) und Bauch (unte­res Dan­ti­an) in Har­mo­nie und eröff­net einen neu­en Blick auf die Dinge.

An der fri­schen Luft unter den Bäu­men am Ufer der Pütt­lach spü­ren wir eine beson­de­re Inten­si­tät bei die­ser näh­ren­den Übung. Neue Klar­heit fin­den, bela­sten­de Din­ge los­las­sen – auch mit dem „Qigong der Vier Jah­res­zei­ten“, Wand­lungs­pha­se Metall/​Herbst tan­ken wir neue Kraft und unter­stüt­zen den Organ­funk­ti­ons­kreis Lunge/​Dickdarm. Viel­leicht auch noch aus dem Spät­som­mer für Magen/​Milz. Las­sen Sie sich überraschen!

Infos und Anmel­dung direkt bei Kurs­lei­te­rin Kat­ja. Treff­punkt am Park­platz beim Wald­ca­fé 9:45 – ca. 11:45 Uhr, (soll­te es ein­mal reg­nen: Ersatz­ter­min 16.10.23), Gebühr: je 10,00 Euro. Bit­te funk­ti­ons­mä­ßig anzie­hen, beque­me, was­ser­ab­wei­sen­de Schu­he. Kat­ja Pro­chaz­ka, qua­li­fi­zier­te Qigong-Kurs­lei­te­rin, DOSB-Übungs­lei­te­rin C, Tel.: Tel: 0170 – 6004855

Mitt­woch, 11.10.2023 um 17:00 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei (Pot­ten­stei­ner Urbräu, Nürn­ber­ger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hau­ses wird sie im Bruck­may­ers Urbräu an der B470 in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Teilnahmegebühr/​Person: 6,50 € (inklu­si­ve Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Don­ners­tag, 12.10.2023 um 17:00 Uhr

Kren­fleisch­essen zur Herbst-Ker­wa im Schüt­zen­haus des Schüt­zen­ver­ein Kirchenbirkig

Frei­tag, 13.10.2023 um 16:30 Uhr

Kin­der­füh­rung in die schau­rig­schö­ne Höh­len­welt – eine span­nen­de Ent­decker­rei­se für Kin­der ins „Reich der Fin­ster­nis“ mit Erin­ne­rungs­ge­schenk. Mit Stirn­lam­pen aus­ge­rü­stet gibt es einen ersten Blick in das Inne­re der Teu­fels­höh­le, wenn die gro­ße schwe­re Tür der Höh­le auf­ge­sperrt wird. Tief im Berg, in der Welt der Fle­der­mäu­se gibt es auf den Füh­rungs­we­gen unter fach­kun­di­ger Lei­tung viel zu bestaunen.

Geheim­nis­voll tau­chen Tropf­stei­ne aus der Dun­kel­heit auf und dunk­le Schat­ten tan­zen an den Höh­len­wän­den. Der Höh­len­füh­rer berich­tet span­nend, spie­le­risch und alters­ge­recht über die aben­teu­er­li­che Welt unter der Erde und führt auch durch „gehei­me“ Gän­ge der Teu­fels­höh­le. Und wenn das Licht aus­geht und die Dun­kel­heit alle umfängt, beein­druckt das auch die Vor­wit­zig­sten der Grup­pe. Habt Ihr gut auf­ge­passt? Dann gibt es am Ende noch ein Erin­ne­rungs­ge­schenk an die­se span­nen­de Rei­se in die Unter­welt der Teu­fels­höh­le Pottenstein.

Das Kind soll­te dem Höh­len­füh­rer fol­gen kön­nen, ohne an der Hand der Eltern zu lau­fen. Die Kin­der­füh­run­gen fin­den bis ein­schließ­lich Sep­tem­ber jeden 2. Frei­tag im Monat statt. Der Ein­tritts­preis für die Kin­der beträgt 9 Euro. Bit­te anmel­den unter 09243/208 oder info@​teufelshoehle.​de

Frei­tag, 13.10.2023 um 17:00 Uhr

Frei­tag, 13.10.2023 um 18:00 Uhr

Brot & Bier – die frän­kisch, kuli­na­ri­sche Stadt-Tour zum Genie­ßen! Guter Wirt, vie­le Zecher, so gefällt’s mir flink und frisch. Kommst du mit dem Becher, liegt das Brot schon auf dem Tisch. Ach im Him­mel wohl da gibt’s kein Bier drum trin­ken wir es bes­ser hier, so ein rei­ner fri­scher Ger­sten­saft der gibt uns Her­zens­mut und Lebenskraft!

Frei­tag, 13.10.2023 um 20:00 Uhr

Sams­tag, 14.10.2023 um 15:00 Uhr

Work­shop „Schmie­de dei­nen eige­nen Sil­ber­ring“. Was wird gemacht: in unse­rem 3‑Stündigen Work­shop im Gast­haus zum Schnei­der wird in einer klei­nen Grup­pe von 4- 6 Teil­neh­mern ein tol­ler Ein­blick ins Schmuck­hand­werk ermög­licht. Jeder Teil­neh­mer fer­tigt dabei sei­nen eige­nen indi­vi­du­ell gestal­te­ten Ring in 925er Sil­ber an. Die Bear­bei­tung des Mate­ri­als wird Schritt für Schritt erklärt und von 2 erfah­re­nen Kurs­lei­tern beglei­tet. Im Kurs­preis von 90€ pro Per­son sind ein­mal das Ticket für den Kurs ent­hal­ten, sowie ein Getränk nach Wahl und eine Klei­nig­keit zu Essen. Das ver­brauch­te Mate­ri­al wir zum Ende der Ver­an­stal­tung nach Gewicht abge­rech­net. Eine Teil­nah­me ist nur mit einem Ticket mög­lich, oder spon­tan, wenn an dem Ter­min noch ein Platz frei sein soll­te. Wo: Gast­haus zum Schnei­der; Man­dlau 11; 91278 Pot­ten­stein. Kon­takt: Bar­ba­ra Pit­troff; kontakt@​gluecksnagel.​de; Tickets unter www​.gluecks​na​gel​.de

Sams­tag, 14.10.2023 um 16:00 Uhr

Sams­tag, 14.10.2023 um 20:00 Uhr

Sonn­tag, 15.10.2023 um 14:00 Uhr

Scharf­rich­ter­füh­rung. Fol­gen Sie dem Hen­ker, ler­nen Sie das Scharf­rich­ter­mu­se­um und das Fel­sen­städt­chen Pot­ten­stein bei einer etwas ande­ren Stadt­füh­rung ken­nen. Ver­bre­chen wie Raub, Mord oder Dieb­stahl wur­den durch das Recht des Schwer­tes (lat. ius gla­dii) am Köp­pel­platz oder dem Hoch­ge­richt (Gal­gen) vom Blut­rich­ter voll­streckt. Tau­chen Sie ein in eines der düster­sten Kapi­tel der Recht­spre­chung des Mit­tel­al­ters und der frü­hen Neu­zeit. Machen Sie Bekannt­schaft mit den Auf­ga­ben des Car­ni­fex oder mit The­men wie der „Pein­li­chen Befra­gung“. Die Scharf­rich­ter-Tour dau­ert etwa 1,5 Stun­den. Im Rund­gang ent­hal­ten ist der Besuch des Scharf­rich­ter­mu­se­ums und eine kom­plet­te Stadt­füh­rung mit dem Scharf­rich­ter von Pot­ten­stein. Preis:15,-€/Person ab 16 Jah­re, inkl. Füh­rung, inkl. Besuch des Scharf­rich­ter-Muse­ums, 10,-€/Kind ab 12–15 Jah­re inkl. Füh­rung, inkl. Besuch des Scharf­rich­ter­mu­se­ums. Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Diens­tag, 17.10.2023 um 19:00 Uhr

Vor­trag „Ewi­ge Anbe­tung in der Frän­ki­schen Schweiz“ im Haus St Mar­tin Hohen­mirsberg.

Mitt­woch, 18.10.2023 um 14:00 Uhr

Geführ­te Wan­de­rung rund um Pot­ten­stein, Zeit: 14.00 bis 17.00, Geh­zeit ca. 3 Stun­den, Treff­punkt vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Wan­der­füh­rer Johann Bren­del, Teil­nah­me kosten­los, Anmel­dung erfor­der­lich unter 09243 70842. Die Wan­de­rung fin­det ab 5 Per­so­nen statt.

Mitt­woch, 18.10.2023 um 17:00 Uhr

Don­ners­tag, 19.10.2023 um 19:30 Uhr

Vor­trag von Dr. Wolf­gang Mar­graf: Immun­sy­stem & Infek­te aus der Sicht der chi­ne­si­schen Medi­zin. Das Immun­sy­stem, die Basis eines gesun­den Orga­nis­mus: wie funk­tio­niert es, war­um wir zu bestimm­ten Zei­ten krank wer­den und was chro­ni­sche bzw. falsch behan­del­te Infek­te für Fol­gen haben kön­nen, sind der Inhalt die­ses Herbst­vor­tra­ges. Aus der Sicht der chi­ne­si­schen Medi­zin wird Herr Dr. Mar­graf Ihnen vor dem Hin­ter­grund erklä­ren, wel­che Fak­to­ren zu einem „guten“ und „schlech­ten“ Immun­sy­stem bei­tra­gen, wel­che Rol­le ver­schie­de­ne the­ra­peu­ti­sche Maß­nah­men Ansät­ze dabei spie­len und wie / wann Imp­fun­gen sinn­voll sind. Und was Sie selbst zu einem gesun­den und kräf­ti­gen Immun­sy­stem bei­tra­gen kön­nen. Am Bei­spiel von Infek­ten der obe­ren (Nasen­ne­ben­höh­le) und unte­ren Atem­we­ge (Infek­te der Lun­ge / Bron­chi­tis / Asth­ma) und Bla­sen­ent­zün­dun­gen wird erklärt, wie die­se Infek­te ent­ste­hen und wie man sinn­voll, ohne Sym­pto­me zu unter­drücken, ohne Tier­quä­le­rei (also ohne Anti­bio­ti­ka, ohne Bak­te­ri­en „abzu­tö­ten“) und ohne Ent­zün­dungs-Unter­drückung (Behand­lung mit Kor­ti­son und anti-ent­zünd­li­chen Medi­ka­men­ten) sinn­voll und effek­tiv the­ra­pie­ren kann. Ort: Katho­li­sches Pfarr­heim Pot­ten­stein, Gebühr: 5,00 EUR

Frei­tag, 20.10.2023 bis Don­ners­tag, 26.10.2023

Fasten und Wan­dern. Wan­dern Sie mit uns auf roman­ti­schen Pfa­den durch das Pütt­lach­tal, auf die Bur­gui­ne Nei­deck – der Wie­ge der Roman­tik, auf dem „Fuchs­weg“ nach Stier­berg, oder zur Teu­fels­höh­le, durch den geheim­nis­vol­len Drui­den­hain – einem ein­drucks­vol­len vor­kel­ti­schen Hei­lig­tum. Genie­ßen Sie den Blick von der Burg­rui­ne Streit­berg auf das herr­li­che Wie­sent­tal oder besu­chen Sie Gös­s­wein­stein mit sei­ner Basi­li­ka. Unser Semi­nar­haus ist das Hotel Schwan in Pot­ten­stein. Und so sieht ein Fasten­wan­der­tag aus: (varia­bel in Abstim­mung mit der Grup­pe) Mor­gen­me­di­ta­ti­on, Gym­na­stik oder Qi Gong sowie Krei­s­tanz, „Fasten­früh­stück“ mit Mor­gen­run­de, gemein­sa­mes Wan­dern um die 10 km, Rück­kehr und Ruhe, wohl­schmecken­des Gemü­se­süpp­chen und danach: Vor­trä­ge, Atem-/ Kör­per­übun­gen, Zeit für Sau­na oder ein­fach mal frei haben, je nach Bedürf­nis! Mehr Infos unter: https://​www​.fasten​wan​dern​und​mehr​.de/

Frei­tag, 20.10.2023 um 15:30 Uhr

Span­nen­der und mysti­scher Nach­mit­tag für Jung und Alt im Pfarr­saal Pot­ten­stein. Nach Kaf­fee und Kuchen tau­chen wir in Geschich­te von Pot­ten­stein ein. Tho­mas Ber­nard und Tho­mas Bütt­ner erzäh­len uns span­nen­de, mysti­sche Sagen und Vor­komm­nis­se über unser Felsenstädtchen.

Frei­tag, 20.10.2023 um 17:00 Uhr

Frei­tag, 20.10.2023 um 18:00 Uhr

Brot & Bier – die frän­kisch, kuli­na­ri­sche Stadt-Tour zum Genie­ßen! Guter Wirt, vie­le Zecher, so gefällt’s mir flink und frisch. Kommst du mit dem Becher, liegt das Brot schon auf dem Tisch. Ach im Him­mel wohl da gibt’s kein Bier drum trin­ken wir es bes­ser hier, so ein rei­ner fri­scher Ger­sten­saft der gibt uns Her­zens­mut und Lebenskraft!

Frei­tag, 20.10.2023 um 20:00 Uhr

Sams­tag, 21.10.2023 um 16:00 Uhr

Sams­tag, 21.10.2023 um 19:00 Uhr

Wein­fest im Stef­fers Stadl in Kühlenfels

Sams­tag, 21.10.2023 um 20:00 Uhr

Hexen­jagd im mit­tel­al­ter­li­chen Pot­ten­stein. Wir schrei­ben das Jahr 1738 und die­ses ver­hee­ren­de Stadt­feu­er vor etwa zwei Jah­ren ist allei­ne die­ser Hexe Anna zuzu­schrei­ben. Es gibt ein hal­bes Dut­zend Zeu­gen, die beob­ach­tet haben wol­len, wie die Hexe mit dem schwar­zen Pul­ver Unheim­li­ches voll­zo­gen habe … Ist schwar­ze Magie ist im Spiel?

Prak­ti­ziert sie Zau­be­rei und ist mit dem Teu­fel im Bun­de? Es kommt letzt­end­lich vor dem Bür­ger­haus zur Ankla­ge. Lass dich von uns in die­se Welt vol­ler Ankla­gen, unheim­li­chen Geheim­nis­sen aus Magie und Furcht ein­flö­ßen­der Tat­sa­chen ent­füh­ren. Beglei­te den Schmied von Pot­ten­stein und die Hexe Anna durch die mit­tel­al­ter­li­che Stadt Pot­ten­stein. Der Hexen­jagd dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 12,00 €/​Erw., 6,00 €/​Kind (10 ‑14J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 ‑Whats­App -

Mitt­woch, 25.10.2023 um 17:00 Uhr

Frei­tag, 27.10.2023 um 16:30 Uhr

Son­der­füh­rung in der Teu­fels­höh­le Pot­ten­stein. „100 Minu­ten – Spe­zi­al“. Aus­führ­li­che Son­der­füh­rung – Höh­len­ent­ste­hung, Erschlie­ßung, Son­der­be­rei­che der Höh­le, Fle­der­mäu­se und aller­lei Wis­sens­wer­tes. Anmel­dung erfor­der­lich: Tel. 09243/208

Frei­tag, 27.10.2023 um 17:00 Uhr

Frei­tag, 27.10.2023 um 18:00 Uhr

Brot & Bier – die frän­kisch, kuli­na­ri­sche Stadt-Tour zum Genießen!

Guter Wirt, vie­le Zecher, so gefällt’s mir flink und frisch. Kommst du mit dem Becher, liegt das Brot schon auf dem Tisch. Ach im Him­mel wohl da gibt’s kein Bier drum trin­ken wir es bes­ser hier, so ein rei­ner fri­scher Ger­sten­saft der gibt uns Her­zens­mut und Lebenskraft!

Frei­tag, 27.10.2023 um 20:00 Uhr

Sams­tag, 28.10.2023 um 16:00 Uhr

Sams­tag, 28.10.2023 um 20:00 Uhr

Sonn­tag, 29.10.2023 um 14:00 Uhr

Histo­ri­sche Füh­rung. Fol­gen Sie dem Stadt­he­rold­durch die Gas­sen der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt und erfah­re war­um wir Fran­ken kei­ne Bay­ern sind!

Fin­den Sie her­aus wie vie­le Stadt­to­re einst stan­den, war­um die Pot­ten­stei­ner als die ESEL bezeich­net wer­den, wo der wich­tig­ste Stein im Ort zu fin­den ist, wel­che schreck­li­che Kata­stro­phe am 01. Sep­tem­ber 1736 die Stadt heim­such­te. Der Stadt­he­rold weiß viel Wis­sens­wer­tes über den Ort, über das alte Fel­sen­städt­chen am äußer­stem Ran­de des Bis­tum Bam­bergs. Der STADT­HE­ROLD-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den, kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15Jahre) und ist beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Diens­tag, 31.10.2023 um 20:00 Uhr

