Seit mehr als fünf Jah­ren, ver­an­stal­tet die EmK Peg­nitz für Fami­li­en ein bun­tes Spiel und Spaß-Ange­bot im monat­li­chem Rhyth­mus. Im Som­mer sind es Spiel und Spaß-Ange­bo­te im Kir­chen­gar­ten und im Win­ter wird das Gemein­de­haus incl. Got­tes­dienstraum zu einem Kin­der­er­leb­nis­an­ge­bot umge­baut. Vie­le Peg­nit­zer und auch Leu­te von außer­halb haben das Ange­bot ger­ne ange­nom­men. Am 17.09 lud die EmK Peg­nitz zu einem Fami­li­en­got­tes­dienst mit den Mit­ar­bei­tern des Scho­ko­minz­a­teams Peg­nitz ein. Ein Got­tes­dienst für Jung und Alt. Der gefüll­te Got­tes­dienstraum sprach für ein reges Inter­es­se an dem Ange­bot. Unter dem The­ma „Dan­ken“ führ­te Hei­ke Bisch­off die Got­tes­dienst­be­su­cher in das The­ma ein.

Nun folgt der näch­ste Scho­ko­min­za Spiel­nach­mit­tag am 06.10.23 von 15 Uhr bis 17.00 Uhr im Domi­no in Peg­nitz. Dies­mal geht es unter dem The­ma Kür­bis­se um Basteln und Gestal­ten von Kür­bis­sen und eine lecke­re Kür­bis­sup­pe. Natür­lich kommt das Spie­len und Sin­gen auch an die­sem Nach­mit­tag nicht zu kurz. So laden wir alle Fami­li­en mit Kin­der herz­lich ein. Für die Kür­bis­se erbit­ten wir um eine ent­spre­chen­de Spende.