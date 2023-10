Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Dieb­stahl eines Fahr­rads in Baiersdorf

Bai­er­s­dorf – Am Diens­tag­abend, gegen 18:30 Uhr, stell­te eine 15-Jäh­ri­ge ihr Fahr­rad, ein grü­nes Moun­tain­bike Bulls Wild­tail, am Bai­er­s­dor­fer Bahn­hof ab und ver­sperr­te dies. Als sie gegen 23:30 Uhr wie­der zurück­kehr­te, war das Fahr­rad ver­schwun­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land nimmt sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09131 760514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl

Her­zo­gen­au­rach. In der Schwe­den­stra­ße 4 wur­de im Zeit­raum vom 02.10.23 16:00 Uhr bis 03.10.23 07:00 Uhr ein Motor­rol­ler der Mar­ke Peu­geot, Typ Ludix in den Far­ben Schwarz/​Beige ent­wen­det. Im Zeit­raum 02.10.23 22:00 Uhr bis 03.10.23 13:45 Uhr wur­de Am Buck/​Spie­gel­gar­ten­stra­ße eben­falls ein Motor­rol­ler Mar­ke Piag­gio C21 in den Far­ben Blau/​Gelb ent­wen­det. Hin­wei­se zu den Dieb­stäh­len nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Zech­prel­ler mit Hunger

Höch­stadt: Ein 47jähriger Höch­städ­ter ging am Tag der deut­schen Ein­heit in ein Bistro in der Gro­ßen Bau­ern­gas­se um dort zu spei­sen und zu trin­ken. Als es zum Zah­len gehen soll­te, ver­wei­ger­te der Mann ohne erkenn­ba­ren Grund die Zah­lung sei­ner Zeche in Höhe von 53 Euro. Nach­dem der Wirt die Poli­zei hin­zu­ge­zo­gen hat­te, muss­te die­se fest­stel­len, dass der Mann kei­ner­lei Bar­geld oder Zah­lungs­kar­ten bei sich hat­te. Er hat­te nie vor­ge­habt, sein Essen zu bezahlen.

Den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Zech­be­tru­ges. Außer­dem darf der das Bistro auf abseh­ba­re Zeit nicht mehr betreten.