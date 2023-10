Erich Zieg­ler GmbH, Teil der Archer Dani­els Com­pa­ny (ADM), spen­det 10.000 Euro für neu­es Ein­satz­fahr­zeug der ehren­amt­li­chen Hel­fer-vor-Ort (HvO) in Aufseß

Ende Sep­tem­ber durf­ten sich die ehren­amt­li­chen Mit­glie­der der Hel­fer-vor-Ort Auf­seß über die Indienst­stel­lung eines neu­es Ein­satz­fahr­zeug freu­en. Mög­lich wur­de die Ersatz­an­schaf­fung für ihr altes Ein­satz­fahr­zeug durch die Spen­de der Fir­ma Erich Zieg­ler GmbH in Auf­seß, Teil der Archer Dani­els Com­pa­ny (ADM), in Höhe von 10.000 Euro.

Im länd­li­chen Raum dau­ert es län­ger, bis der Ret­tungs­dienst oder der Not­arzt vor Ort ist, im Ver­gleich zur Stadt. In die­ser kri­ti­schen Zeit­span­ne zwi­schen Alar­mie­rung und dem Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes spie­len die soge­nann­ten „Hel­fer-vor-Ort“ (HvO) eine ent­schei­den­de Rol­le. Die HvO über­brücken die­se Lücke, indem sie qua­li­fi­zier­te Erste-Hil­fe-Maß­nah­men durch­füh­ren. Sie ergän­zen die Res­sour­cen des öffent­lich-recht­li­chen Ret­tungs­dien­stes und nut­zen ihre Orts­kennt­nis­se und Stand­ort­vor­tei­le, um eine schnel­le not­fall­me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung in länd­li­chen Gebie­ten sicherzustellen.

Was HvO-Dien­ste so bemer­kens­wert macht, ist, dass sie nicht von den übli­chen Kosten­trä­gern refi­nan­ziert wer­den. Statt­des­sen wer­den sie von Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen als frei­wil­li­ge Dienst­lei­stung selbst­ge­tra­gen und von qua­li­fi­zier­ten Ehren­amt­li­chen besetzt. Um ihre Dien­ste auf­recht­zu­er­hal­ten, ein­schließ­lich der Beschaf­fung und Pfle­ge ihrer Ein­satz­fahr­zeu­ge und Aus­rü­stung, sind sie auf Spen­den ange­wie­sen. Im BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth sind ehren­amt­li­che Hel­fer-vor-Ort in Auf­seß, Creu­ßen, Gefrees, Mistel­gau, Peg­nitz, Wei­den­berg und im hohen Fich­tel­ge­bir­ge aktiv und wer­den mehr als 700-mal pro Jahr zu Not­fall­ein­sät­zen gerufen.

HvO in Auf­seß – ohne Spen­den nicht möglich

Am west­li­chen Rand des Land­krei­ses Bay­reuth, in Auf­seß, set­zen sich seit 2004 Mit­glie­der der BRK-Bereit­schaf­ten um Ste­phan End­lich für ihre Mit­men­schen ein. Sie unter­stüt­zen in Not­fäl­len, über­neh­men die Absi­che­rung von Ver­an­stal­tun­gen und lei­sten wert­vol­le ehren­amt­li­che Arbeit für Mit­men­schen. Die 22 Mit­glie­der, dar­un­ter 8 Akti­ve, sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr ein­satz­be­reit, an Wochen­ta­gen, Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen, alles ehren­amt­lich und unent­gelt­lich, um Men­schen in Not zu helfen.

In den letz­ten Mona­ten stan­den die HvO in Auf­seß jedoch vor einer erheb­li­chen Her­aus­for­de­rung. Das bis­he­ri­ge Ein­satz­fahr­zeug aus dem Jahr 2003 muss­te auf­grund sei­nes Alters außer Dienst gestellt wer­den, was den Kauf eines neu­en Fahr­zeugs erfor­der­lich mach­te. Die­se finan­zi­el­le Bela­stung konn­te nur durch groß­zü­gi­ge Spen­den bewäl­tigt werden.

Dank einer groß­zü­gi­gen Spen­de von des in Auf­seß ansäs­si­gen Betrie­bes Erich Zieg­ler GmbH, Teil der Archer Dani­els Com­pa­ny (ADM), konn­te die Anschaf­fung eines neu­en Fahr­zeugs ermög­licht wer­den. Die offi­zi­el­le Fahr­zeug­über­ga­be fand Ende Sep­tem­ber auf dem Fir­men­ge­län­de der Erich Zieg­ler GmbH (ADM) statt und wur­de in Anwe­sen­heit von Ver­tre­tern der Kreis­be­reit­schaft des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth und des Bür­ger­mei­sters der Gemein­de Auf­seß durchgeführt.

Jochen Ganz­le­ben, amtie­ren­der Kreis­be­reit­schafts­lei­ter des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, beton­te die ent­schei­den­de Bedeu­tung von Spen­den für die HvO-Dien­ste und drück­te im Namen des BRK sei­ne Dank­bar­keit für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung sei­tens ADM aus. Gleich­zei­tig hob er das beein­drucken­de Enga­ge­ment der Ehren­amt­li­chen her­vor, die jeder­zeit ein­satz­be­reit sind, um Leben zu ret­ten. Hol­ger Pit­troff, Betriebs­lei­ter der Erich Zieg­ler GmbH (ADM), äußer­te die Freu­de des Unter­neh­mens über die Mög­lich­keit, sozia­le Orga­ni­sa­tio­nen durch Spen­den zu unter­stüt­zen. Beson­ders erfreu­lich sei die Gele­gen­heit, Ste­phan End­lich im Rah­men sei­nes Enga­ge­ments für die HvO-Dien­ste zu unter­stüt­zen, da er auch die Aus­bil­dung der betrieb­li­che Erst­hel­fer des Betrie­bes übernehme.

Bür­ger­mei­ster Alex­an­der Schrü­fer von Auf­seß bedank­te sich eben­falls bei ADM für ihre groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung der HvO-Dien­ste und wür­dig­te die bereits lang­jäh­ri­ge Zusam­men­ar­beit zwi­schen dem Unter­neh­men und der Gemein­de. Er hob her­vor, wie wich­tig das Enga­ge­ment von Ste­phan End­lich und sei­nen Mit­strei­tern ist und beton­te, dass die Hel­fer-vor-Ort in kri­ti­schen Situa­tio­nen Leben ret­ten und in Not­fäl­len immer wis­sen, was zu tun ist.

Ste­phan End­lich erklär­te, dass die groß­zü­gi­ge Spen­de von ADM die Anschaf­fung des Fahr­zeugs nahe­zu ohne eige­ne Mit­tel der Hel­fer-Vor-Ort Auf­seß ermög­licht habe. Er drück­te sei­nen herz­li­chen Dank aus und beton­te, dass die­se Unter­stüt­zung die Auf­recht­erhal­tung des HvO­Dien­stes in Auf­seß und Umge­bung erst mög­lich mache. Das neue Ein­satz­fahr­zeug ist bestens aus­ge­stat­tet und mit einem All­rad-Antrieb auch für den Win­ter gerü­stet. Den­noch feh­len noch pas­sen­de Win­ter­rei­fen für das Fahr­zeug, die mit rund 500 Euro zu Buche schla­gen. Zudem benö­ti­gen die Hel­fer-vor-Ort Auf­seß drin­gend einen neu­en Defi­bril­la­tor mit EKG-Funk­ti­on, der mit Kosten in Höhe von fast 7.000 Euro ver­bun­den ist. Auch hier hofft Ste­phan End­lich auf die Unter­stüt­zung durch Spen­den. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Spen­den­mög­lich­kei­ten kon­tak­tie­ren Sie bit­te www​.brk​-bay​reuth​.de

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth bedankt sich bei den groß­zü­gi­gen Spen­dern und wünsch­ten den Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der HvO-Auf­seß – stehts gute Fahrt und wohl­be­hal­te­nen Rück­kehr vom Einsatz.